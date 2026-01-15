漢來美食餐飲集團旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」將於今年1月16日正式進駐南港LaLaport，是繼台北Dream Plaza店之後，再次於大台北市場布局。開幕日1月16日將推出「指定雙人套餐只要半價」之優惠，午、晚餐各限前50組；首三日也有單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兑換券，勢必又將造成排隊熱潮。
創立於1995年、源自高雄漢來大飯店的漢來上海湯包，以18摺手工小籠湯包為品牌核心，主打皮薄、餡多、湯汁飽滿的經典口感。目前全台共有7間分店，分佈於高雄、台南、新竹、桃園及台北，年銷量逼近 350萬顆湯包，是漢來美食集團旗下的「小金雞」。
招牌菜色除了小籠湯包外，兼具酥脆口感的生煎湯包也成為明星商品；而煎排骨與蛋炒飯亦是高回購品項，簡單且耐吃的組合，成功支撐品牌在日常高頻消費市場中的表現。
🟡漢來上海湯包南港LaLaport店優惠一覽：
1月16日（開幕日）：指定雙人套餐只要半價(午、晚餐各限前50組)
1月16日至1月18日：單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兑換券
1月16日至2月13日：內用單筆消費滿1000元送100元抵用券
豊漁餐飲集團旗下兩品牌進駐板橋車站2樓環球購物中心
另外餐飲集團「豊漁餐飲集團」也宣告，旗下 「季樂和牛鐵板燒」 與 「牛喜壽喜燒水炊鍋」 於今（15）日攜手進駐板橋車站2樓環球購物中心。此次展店不僅是牛喜第8家門市，同時也是季樂首度跨足新北市、開出的第7家分店。
配合集團十週年活動，「豊漁祭」好評再加碼延長至2月11日，季樂亦同步推出開幕新品「蔥鹽和牛肋條」。嚴選A5和牛肋條於鐵板上煎至外層焦脆、內裡多汁，搭配特製蔥鹽醬提香解膩，單點100g僅198元。
資訊來源：漢來上海湯包、季樂和牛鐵板燒、牛喜壽喜燒水炊鍋
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡漢來上海湯包南港LaLaport店優惠一覽：
1月16日（開幕日）：指定雙人套餐只要半價(午、晚餐各限前50組)
1月16日至1月18日：單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兑換券
1月16日至2月13日：內用單筆消費滿1000元送100元抵用券
另外餐飲集團「豊漁餐飲集團」也宣告，旗下 「季樂和牛鐵板燒」 與 「牛喜壽喜燒水炊鍋」 於今（15）日攜手進駐板橋車站2樓環球購物中心。此次展店不僅是牛喜第8家門市，同時也是季樂首度跨足新北市、開出的第7家分店。
配合集團十週年活動，「豊漁祭」好評再加碼延長至2月11日，季樂亦同步推出開幕新品「蔥鹽和牛肋條」。嚴選A5和牛肋條於鐵板上煎至外層焦脆、內裡多汁，搭配特製蔥鹽醬提香解膩，單點100g僅198元。