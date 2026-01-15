我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長魏哲家指出，正加快對美國亞利桑那廠產能擴張，二廠預計2027年下半年進入量產等，《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一次掌握重點。台積電2025年全年表現持續優於晶圓代工產業。以美元計算，營收增長35.9%，達到1220億美元；以新台幣計算，營收增長31.6%，達到3.8兆元。全年毛利率增加3.8個百分點至59.9%，全年每股盈餘（EPS）增長46.4%，達 66.25元。針對今年第一季展望，也展現出對台積電2026年開局的強勁信心，台積電預估今年第一季合併營收介於346億美元至358億美元之間。若以1美元兌換新台幣31.6元，毛利率預計介於63%至65%之間；營業利益率預計介於54%至56%之間。資本支出方面，2025年支出為409億美元，高於上年的298億美元，預期2026年資本預算將介於520億至560億美元之間，以持續投資支持客戶成長。魏哲家表示，進入2026年，市場存在不確定性與風險，包括關稅政策的潛在影響，以及零組件成本上升，特別是在消費相關及對價格敏感的終端市場領域。因此，台積電在業務規劃上保持審慎，同時專注於業務基本面，以進一步強化我們的競爭地位。台積電預估今年晶圓代工（Foundry ）2.0產業在強勁AI需求的支撐下，將實現14%的年增長，憑藉在領先製程、特殊製程及先進封裝技術的強大需求支撐，有信心持續領先產業成長，魏哲家預估，202年對台積電來說是另一個強勁增長的年份，預測全年美元營收增長將接近30%。海外投資布局方面，魏哲家指出，作為晶圓代工廠，首要責任是提供最先進的技術和必要的產能來支持客戶。隨著製程技術複雜度提升，與客戶的溝通時間現在至少需提前兩到三年。台積電正準備增加產能並擴大資本支出（Capex）投資。他說，正盡可能提前現有的建廠時程，包括在台灣與美國亞利桑那州，亞利桑那州一廠已於2024年第四季成功進入量產；亞利桑那二廠則計畫於今年開始搬入工具設備，由於客戶需求強勁，提前了生產時程，預計2027年下半年進入量產。針對AI高速發展，需求十分強勁，法人也關心AI是否過熱出現泡沫。魏哲家坦言，這正是他過去三、四個月花最多時間確認的事情。他笑說，「你基本上是在問我，AI需求到底是真的，還是假的，對吧？」魏哲家直言，台積電今年資本支出規模高達520億至560億美元，如果判斷錯誤，「對台積電來說會是一場大災難」，他說，自己不只與直接客戶溝通，更進一步與「客戶的客戶」深入對話，確保需求的真實性，他親自與多家雲端服務供應商（CSP）交流，對方不僅口頭說明，也拿出實際數據與財務成果，證明AI確實正在幫助其業務成長。魏哲家說，客戶的業務量真的增加了，而且在財務回報上也看得出來，他還開玩笑說，「他們甚至比台積電還要有錢。」這些實際回饋，讓AI需求的真實性「毫無疑問」。法人也問到英特爾在先進製程的競爭，大客戶蘋果、輝達也與英特爾有合作。對此，魏哲家表示，先進製程競爭不是靠砸錢就能解決，技術本身非常複雜，從設計一顆真正能發揮領先製程效能的晶片，到產品獲得市場認可並順利爬坡產能，往往需要三到五年的時間。他強調，台積電從創立至今三十多年來，一直都在競爭中前進，「我們不會低估對手，但也不會因此害怕」，公司對自身長期成長仍充滿信心。由於AI發展，算力需要大量電力，法人關心AI資料中心的電力供應問題，魏哲家幽默直說自己擔心的是台灣的電力，他笑說，只有確保電力無虞，才能毫無顧忌地擴張產能。他轉述一位雲端服務供應商好友的說法指出，這些業者其實在五、六年前就已開始布局電力問題。「他們真的非常聰明，如果我早知道，我也會……」他一說便引來現場笑聲。他指出，目前CSP給他的訊息非常明確，「矽晶片才是瓶頸。」因此對方希望台積電專注解決晶片供給問題，其他基礎建設他們早已規劃。儘管如此，台積電仍持續關注全球電力供應狀況，包括發電設備、核能計畫、變壓器與冷卻系統等。魏哲家總結表示，目前一切仍在可控範圍內，台積電的當務之急，仍是努力工作，把供需缺口補起來。