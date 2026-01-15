日本連鎖超市「LOPIA」即將進軍泰國市場，卻在開幕前意外捲入政治爭議。LOPIA預計今年2月於曼谷郊外開設新店，施工期間圍牆看板僅標示已展店的「日本、台灣」，未料竟遭人投訴質疑「為何沒有中國」，事件在網路上迅速延燒。
對此，LOPIA台灣總經理水元仁志昨（14日）在社群平台Threads親自說明，表示該看板只是單純呈現品牌目前實際展店的國家與地區，沒想到會收到「台灣不是○○的一部分嗎？」的投訴，讓他感到相當錯愕，也直言無法理解投訴邏輯。
水元仁志指出，這面看板並未涉及政治立場，而是基於事實呈現，「有展店的地方就標示出來」，並沒有多餘含義。他坦言，原本只是例行的海外展店工程，卻因為這起投訴，意外被推上輿論舞台。
不過，這起插曲反而讓他更加堅定信念。水元仁志透露，因為這次事件，他在心中下定決心，一定要把泰國這家LOPIA經營成功，因為他一路以來的初衷始終很單純，就是「台日友好」。他也特別向居住在泰國的台灣朋友喊話，希望大家能給予支持與鼓勵。
事件曝光後，留言區瞬間湧入大量網友聲援，不少人力挺總經理的立場，直言「不標中國台灣才是正確的」、「這樣反而能篩選出友善的消費環境」、「台灣本來就不是中國的一部分」。也有網友嘲諷，投訴者的思維「像是活在石器時代」。
隨著LOPIA即將在泰國正式開幕，這場因一面圍牆看板引發的風波，也意外替品牌帶來高度關注。未來店面能否順利站穩腳步仍有待觀察，但可以確定的是，這家尚未開門的超市，已經先在網路世界掀起一場不小的話題。
