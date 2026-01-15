我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義知名景點檜意森活村驚傳業者欠租900萬元，對此林鐵及文資處將在今（15）日終止契約，從明日起經營權自行管理。對此嘉義市立委王美惠要求店家、員工與觀光都要顧好，未來對新的經營團隊也要嚴格把關，避免類似狀況再發生，同時評估延長營業時間，提升整體觀光效益，「嘉義的觀光不能受傷，阿惠會繼續替大家把關」。王美惠表示，檜意森活村是嘉義重要的觀光地標，一年吸引超過263萬人次，對嘉義觀光發展非常關鍵，因原經營廠商積欠租金，林鐵及文資處已在今日解約並在明日起收回自營。王美惠說明，目前園區有39家店家與8家自營店，狀況各不相同，已要求林鐵處務必顧好店家權益、穩定營運，並提供受影響店家與員工法律協助，妥善處理求償問題。王美惠說，目前林鐵處接管後，配套包含不收保證金、租金延到農曆年後、可分期繳納、以最低營收標準計租，盼能減輕店家負擔，讓園區儘快穩定下來。而未來對新的經營團隊也要嚴格把關，避免類似狀況再發生，同時評估延長營業時間，提升整體觀光效益，「嘉義的觀光不能受傷，阿惠會繼續替大家把關」。