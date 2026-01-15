我是廣告 請繼續往下閱讀

史上第一人！Speed在古夫金字塔裡面直播

▲Speed透過直播鏡頭讓全球數百萬觀眾可以直播觀看古夫金字塔內部。（圖／Youtube＠IShowSpeed）

▲Speed特別介紹，自己砸下重金設置了可攜帶式衛星通訊天線以及各種設備，確保直播過程不會斷訊。（圖／Youtube＠IShowSpeed）

IShowSpeed是誰？遊戲實況主起家、人氣急速飆升

▲Speed親赴埃及最大、同時也是世界七大奇景之一的古夫金字塔，並成功在內部進行直播。（圖／Youtube＠IShowSpeed）

美國YouTube實況主「甲亢哥」IShowSpeed再度創造網紅新高度！台灣時間今（15）日下午Speed在埃及最大同時也是世界七大奇景之一的古夫金字塔內部開直播，讓全球百萬粉絲透過網路就能一窺金字塔內部，成為全球，而且畫面超順暢、訊號全程穩定，還有專業導覽能聽，節目過程也讓全球數百萬觀眾讚嘆：「沒想到金字塔裡也能有訊號！」美國知名網紅IShowSpeed近年來展開各種驚奇度十足的戶外實況，成為全球實境節目最強的代表人物，近期他飛往中東、北非進行觀光，今（15）日更在世界七大奇景之一的古夫金字塔展開了行程。Speed近年來致力於各種驚奇度十足的戶外實況，已然成為全球實境節目最強的代表人物。近期飛往中東、北非進行觀光的他，在今日直播一開始，先是站在壯觀的古夫金字塔前與建築合影，隨後便向觀眾揭露「訊號滿格」的秘密。原來為了克服金字塔超厚牆面屏蔽訊號的難題，他特地砸下重金設置了可攜帶式衛星通訊天線，確保直播過程不會斷訊。最終，Speed成功在金字塔內部進行了長達22分鐘的直播，全程畫面完全沒有卡頓，他也在專業導覽員的帶領下，與線上超過三百萬名觀眾同步聆聽這座宏偉建築的悠久歷史與獨特之處。至於這位不斷締造紀錄的IShowSpeed究竟是誰？年僅20歲的他，其實早在2016年、年僅11歲時就開設了YouTube頻道，初期內容多為遊玩《NBA 2K》或《要塞英雄》的遊戲影片，直到2019年滿13歲後才正式展開直播生涯，隨後憑藉著極度暴躁、瘋狂的性格與戲劇張力十足的實況效果迅速走紅。IShowSpeed的成長速度相當驚人，從2021年4月剛突破10萬訂閱，隨後因TikTok瘋傳其直播精華片段而人氣爆發，同年6月即衝破百萬訂閱大關，並於2023年初達到1500萬訂閱。近兩年來，他從原本的室內遊戲實況轉型為戶外旅遊觀光直播，飛遍世界各國的瘋狂行徑讓全球粉絲數呈現幾何級數暴增；截至今日，他的頻道已擁有高達4870萬名訂閱者，且人數仍在持續飆升中，無疑是當今網路世代最具影響力的頂流網紅之一。