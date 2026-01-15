我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（15）日將於國家運動訓練中心啟動第1階段春訓，資深旅日投手宋家豪並未現身，外傳宋家豪考量到去年手術後剛傷癒復出，高機率不參與本屆賽事。對此，中職會長蔡其昌表示，聯盟仍在進行確認，並持續來回溝通中。現年33歲的宋家豪，去年球季在春訓期間遭遇膝傷，接受右膝外側半月板縫合手術，經過長達半年的復健，去年8月29日才在回到一軍。去年球季，宋家豪在一軍出賽10場，拿下1勝、2次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.72。自2015年加盟樂天隊，宋家豪生涯一軍出賽348場出賽，累積20勝15敗、122次中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率3.00。宋家豪過往在國際賽無役不與，參加過2014年仁川亞運、2015年U21世界盃、2015年光州世大運、2015年世界12強賽以及2017年、2023年世界棒球經典賽，是中華隊相當倚重的終結者。不過考量到剛傷癒復出，宋家豪對身體狀況非常謹慎，據了解，宋家豪高機率不參與本屆經典賽集訓。中華隊今日展開第一階段集訓，共有31位選手出席，其中旅日組包含古林睿煬、孫易磊以及林安可，宋家豪則是為現身，中職會長蔡其昌表示，聯盟仍在進行確認，並持續來回溝通中。