總預算遲遲未進入實質審查，引發連鎖效應。時代力量黨主席王婉諭臉書發文，強調總預算卡關不僅是政治問題，更實際衝擊到教育現場，新竹、竹苗地區高中職增班計畫因預算遭凍，恐導致大量孩子無法就近入學，她痛批在野黨別再惡意杯葛。王婉諭指出，竹竹苗高中職增班的3.3億元新增預算，至今卡在立法院無法動彈，這筆經費是家長多年奔走、好不容易爭取到的成果，原本可望增加高中職班級、緩解升學壓力，如今卻因政治攻防而停擺。她直言，新竹擁有全台最先進的科技園區與頂尖大學，但高中職名額長期嚴重不足。根據家長團體揭露的數據，新竹縣僅有39%的國中畢業生，能留在縣內就讀公立高中職，比例全國最低；新竹市僅有71%，名列全國倒數。名額不足迫使學生為了「就近就學」承受極高壓力，一旦會考成績稍有落差，就可能被迫遠距通學，增加家庭負擔。即便順利進入高中職，新竹孩子面對的教育資源仍明顯不足。根據教育部統計，新竹縣、市高中教師生師比高居全國前段班，平均每班學生數高達38人，遠高於全國平均。王婉諭警告，再過不到兩年，龍年學子進入高中，學生人數將再增加逾兩千人，問題只會惡化，解決大新竹高中職教育問題的根本之道，就是「增班並同步補足師資與空間」，而目前被卡住的3.3億元預算，正是實現這項目標的關鍵，若增班計畫無法如期推動，將直接影響約3000個入學名額，每年近2萬名國中畢業生都將面臨更殘酷的競爭。王婉諭表示，她與憂心的家長再度北上立法院，就是希望預算能在會期內順利通過。點名國民黨與民眾黨團，不要再阻擋總預算審查，預算可以理性監督，但請不要惡意杯葛。