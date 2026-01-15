我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一名11歲女童日前隨家人到中國旅遊，返台後因感冒症狀未癒，本月10日女童父親開車行經太平區，途中父親去加油，女童則去對面買包子，沒想到返回車上後突然叫了一聲即昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍宣告不治，死因離奇。對此，法醫高大成認為，很有可能是感冒引起心肌炎，過去就曾解剖4個這樣的病例，但發生機率很少。據了解，這名女童已經感冒咳嗽一個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，當時疑有心臟不適情況，醫師診斷有肺水腫及腦部缺氧情況。女童返國後，本月10日1家4口由父親開車行經太平區，途中經過1家加油站，父親開車進去加油，女童則到對面買包子，買完返回車內，突然叫了一聲即陷入昏迷。家人直接開車將女童送醫，但她到院前已無生命跡象，院方裝葉克膜搶救，仍宣告不治。台中地檢署檢察官今天會同法醫相驗，發現女童有多重器官衰竭的現象，排除外力致死，法醫已採集器官組織送法醫研究所進一步鑑定，以查明造成器官衰竭的原因。高大成表示，依據女童送醫時出現肺水腫的症狀來看，表示心臟狀況已經不太好，且女童已感冒1個多月，研判是濾過性病毒造成心肌炎猝死的可能性很高。至於女童失去意識前，突然大叫一聲，應該是突然間喘不過氣發出的叫聲。高大成說，感冒時若發現自己心跳加速，甚至喘不過氣來，就要懷疑有感染心肌炎的可能，兒童往往因為不知道如何表達，若家長疏忽，一旦感染心肌炎，嚴重的話3天可能致死，絕對不可輕忽。高大成也說，女童死因心肌炎頗為明確，為何還解剖查死因，可能是曾到中國旅遊，檢察官可能要再是否為其它病毒染，要避免在台擴散。