新北市泰山區明志路3段一處民宅，今（15）日晚間傳出火警意外，警消獲報到場發現有火光及白煙，並傳出有人受困，立即布線搶救，火勢很快被控制，並成功引導多名住戶疏散，其中2名住戶輕微嗆傷預防性送醫檢查，所幸意識清楚、無明顯外傷。火勢迅速撲滅後初步研判為電器起火，確切原因仍待調查釐清。據了解，位於泰山明志路3段的5層樓公寓，今日晚間6時許在4樓冒出白煙及火光，並傳出有人受困，當時報案的就是起火戶的屋主，他表示房間內的電器起火，他第一時間就已經逃出，但是由於該棟公寓5樓有分隔多間出租套房，很多住戶因為濃煙不敢逃生，紛紛躲在房間內。消防局獲報到場後布線搶救，並將5樓民眾疏散至1樓，其中2人遭濃煙嗆傷送醫治療，經初步勘查，疑為電器電線走火引發火警，但詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。消防隊提醒民眾，如果遇火警，如果無法第一時間逃生，請在室內關閉大門，在陽台或者對外窗戶報案等候救援，切勿因為緊張而慌亂逃生導致危險發生。