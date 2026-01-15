我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗去年因台灣有事相關發言，讓中國大為跳腳，針對日本祭出旅遊禁令呼籲，今年中國遊客赴日人數預計將減少，這些旅客將改去哪？市場調查預測，亞洲三個國家將成中國遊客的熱門旅遊地點。根據港媒《南華早報》報導，行銷科技公司華凱營銷（China Trading Desk）發布市場預測數據，今年中國赴日旅客人數預計將只剩480萬至580萬人次，與2025年相比幾乎砍半。中國遊客下降主要原因，是北京不滿高市早苗「台灣有事論」，提醒公民避免赴日造成影響。報導稱，中國相關部門指示國內大型旅行社，要將訪日旅客數量控制在過去的6成以下。中國前往香港等地的跨境旅遊人數為1.65億至1.75億人次，超出2025年的1.55億人次。最受歡迎的目的地為韓國、越南和泰國。據日本國家旅遊局統計，2025年1至11月赴日外國遊客數為3906.56萬人次，其中中國遊客為876.58萬人次，相當於總體的兩成，位居各個國家和地區之首。