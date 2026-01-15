我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水、秘書張源寶、王姓民政課長與曾姓前承辦人4人偵辦，檢方認為光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪向法院聲請羈押，今（15）日晚間6點多法院裁定羈押禁見，公所3名員工分別交保、電子監控。檢方調查，林清水等4人均為災害防救業務人員，明知農業部林業及自然保育署花蓮分署已分別於9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、同月22日7時發布紅色警戒（強制撤離），竟未依災害防救法等規定，積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實之撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分發生壩頂溢流，並挾帶大量泥沙沖入光復鄉時，因民眾並未預先撤離，導致嚴重災情，至今計有24名民眾因而不幸喪生或失蹤，林清水等4人涉犯刑法第216條、213條之行使公務員登載不實公文書及第276條之過失致死等罪嫌。花檢14日指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局發動搜索，並將林清水等4人帶回訊問，複訊後認4人均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌重大，諭知前承辦員曾女請回，限制住居、出海及出境；民政課長王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海；公所秘書張源寶20萬元交保，限制住居出境出海。花檢認為林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，複訊後當庭逮捕，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。花蓮地院今天下午2點半召開羈押庭，經過4個小時的審理，法官認為被告林清水犯罪嫌疑重大，有串證及逃亡之虞，晚間6點左右裁定羈押禁見。