▲「死了麼」不僅在中國社群網路上爆紅，連國際媒體《BBC》都關注。（圖／翻攝自微博）

中國一款主打獨居者安全提醒的付費App「死了麼」，日前衝上中國蘋果App Store付費榜第一名，不過由於名稱過於直白，如今傳出「死了麼」已遭到下架。對此，開發團隊證實下架消息，並透露之前原本考慮改名為「Demumu」，但是收到許多負評後決定徵集改名創意，把命名權交給網路大眾。綜合中國媒體報導，「死了麼」App鎖定現代人「獨居安全提醒」的需求，用戶只要先設定緊急聯絡人的電子郵件信箱，之後每天完成一次「簽到」即可。若連續多天未簽到，系統將在隔日自動寄出提醒信給緊急聯絡人；部分功能也支援綁定智慧手環，透過生理數據監測觸發警示。由於名稱過於直白，「死了麼」不僅在中國社群網路上爆紅，連國際媒體《BBC》都注意到並報導此事。最新中國媒體發現，「死了麼」App已經無法在蘋果或安卓搜尋下載，疑似遭到下架。對此，開發團隊也在接受中國媒體訪問時證實，「死了麼」被平台要求下架，目前正在考慮新名字。之前開發團隊原本打算改名為「Demumu」，並準備趁勢進軍全球，讓「死了麼」與國際接軌，不過，「Demumu」收到許多負評，所以開發團隊現在已經打消這主意。開發團隊解釋，「Demumu」是「Death」與「mumu」的組合字，Death延續死亡主題，而mumu則是沒有意義的疊字，希望增添趣味與反差萌元素，降低死亡話題的沉重。不過，由於絕大多數人根本無法望文生義理解「Demumu」的含義，收到如潮負評，開發團隊決定另起新名，並向網友大眾發出創意徵集，徵名活動預計18日截止，到時才會知道「死了麼」的全新名稱究竟為何，目前據稱人氣較旺的提名包括「明天見」、「are you ok」、「平安簽」。開發團隊強調，推出這款App的初衷就是讓更多人關注獨居群體，給予他們更多關懷與理解。