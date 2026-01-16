115學年升大學學測考生優惠一覽！考前查看考場今（16）日，根據星巴克官網，全台門市「買一送一」咖啡優惠；麥當勞表示，大薯、麥克雞塊「買一送一」優惠券加碼；摩斯漢堡表示，滿分早餐套餐優惠79元、咖啡10元多一件；達美樂優惠代碼「829270」外送或外帶披薩「買大送大」。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理應援好康一次掌握。
星巴克：全台門市「買一送一」！學測考生加油咖啡優惠
今天爽喝星巴克學測考生加油好友分享日，全台門市1月16日（五）11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，推薦大杯飲料咖啡優惠價格：
◾️美式咖啡平均57.5元（原價115元）、
◾️那堤平均70元（原價140元）、
◾️新品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」平均92.5元（原價125元）、
◾️回歸「福吉茶那堤」平均77.5元（原價125元）、
◾️香草風味星冰樂平均62.5元（原價125元）、
◾️草莓巴西莓檸檬風味星沁爽平均55元（原價110元）。
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
麥當勞：買一送一！加碼優惠券應援學測考生
麥當勞表示，APP全球版加碼應援學測考生優惠券，1月16日至1月18日全新開吃：
◾️單點「大薯買一送一」、
◾️單點「4塊麥克雞塊買一送一」、
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦：搭配「麥當勞買一送一」本周全台門市7大優惠券，即日起至1月18日還有：
◾️單點「中杯飲料買一送一」、
◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
◾️單筆消費滿100元「免費送中薯」、
◾️買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。
摩斯漢堡：早餐套餐優惠79元！咖啡10元多一件
學測必勝！摩斯漢堡為考生加油，即日起至1月19日推出兩組應援優惠：
◾️早餐貝果滿分組「蕃茄吉士蛋貝果＋冰紅茶L」優惠價79元、
◾️補充體力組「摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶L」加10元多一杯！相當於2杯70元，平均一杯35元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦：記得搭配摩斯2026年MOS超值省優惠券，即日起至1月19日，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」！摩斯咖啡／摩斯奶茶「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
達美樂：外送或外帶大披薩「買一送一」期末考週優惠！
達美樂表示，期末考週最新披薩優惠來了！
◾️優惠代碼「829270」，外送或外帶大披薩「買一送一」才550元起，可以拿到限量聯名的美樂蒂披薩盒；還可升級熔岩火山，爽吃披薩搭配濃郁起司沾醬。
◾️優惠代碼「792955」買指定套餐「免費送美樂蒂翻轉魔法包」盲盒！開吃「精選系列火山大披薩1個（指定口味任選）＋經典系列小披薩1個＋蝴蝶酥3個」，再抽「翻轉魔法包」盲盒乙個（共美樂蒂翻轉披薩、幸運骰子購物袋2款隨機，聯名套餐數量有限、售完為止）。
資料來源：星巴克、麥當勞、摩斯漢堡、達美樂
