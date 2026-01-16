38歲男星劉書宏近日分享為母親慶生的感性貼文，在與家人的合照中，他親密摟著一名長髮女子，並用貼圖幫她遮臉，神祕互動引發熱議，連前女友茵聲也驚訝留言：「哎喲」。對此，經紀人證實該名女子為劉書宏相處中的「圈外對象」，誇讚對方優秀，但為了保護其隱私，對於是否已正式交往則未把話說死，呼籲外界給予兩人發展空間。
劉書宏分手茵聲、約會席惟倫 身邊出現新歡
劉書宏曾與網紅茵聲交往3年，並在2021年時宣布和平分手，去年8月則被拍到和女星席惟倫一同約會，但他否認緋聞，感情狀態讓外界霧裡看花。不過現在出現最新進展，劉書宏在幫媽媽慶生的當晚，帶著一名長髮女子一同赴宴。
劉書宏帶長髮女和家人吃飯 經紀人鬆口女方身分
只見劉家人一同大合照時，劉書宏緊摟著女方，關係看起來相當親密。另外幾張拍立得照片則可看見女子還有與劉書宏的媽媽單獨合照，顯然劉家人也都很認證這名「未來媳婦」，留言區也湧入一片祝福聲浪。
至於這名長髮女子身分究竟是誰？劉書宏經紀人回應，女子確實是劉書宏目前正在相處中的對象，不過女方是圈外人，條件也很優秀，劉書宏想保護她，才不願把她照片公開，希望外界不要給她太多的壓力和關注。不過至於兩人是否已經交往，經紀人也沒把話說死，只求大家多給空間。
劉書宏出道18年 曾入圍亞洲電視大獎最佳男配角
劉書宏2008年出道，戲劇代表作包含《萌學園》系列電視劇、《初戀的情人》、《女兵日記女力報到》、《男神時代》、《台灣X檔案》等，曾入圍第24屆亞洲電視大獎最佳男配角獎。
照片來源：劉書宏IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉書宏曾與網紅茵聲交往3年，並在2021年時宣布和平分手，去年8月則被拍到和女星席惟倫一同約會，但他否認緋聞，感情狀態讓外界霧裡看花。不過現在出現最新進展，劉書宏在幫媽媽慶生的當晚，帶著一名長髮女子一同赴宴。
只見劉家人一同大合照時，劉書宏緊摟著女方，關係看起來相當親密。另外幾張拍立得照片則可看見女子還有與劉書宏的媽媽單獨合照，顯然劉家人也都很認證這名「未來媳婦」，留言區也湧入一片祝福聲浪。
至於這名長髮女子身分究竟是誰？劉書宏經紀人回應，女子確實是劉書宏目前正在相處中的對象，不過女方是圈外人，條件也很優秀，劉書宏想保護她，才不願把她照片公開，希望外界不要給她太多的壓力和關注。不過至於兩人是否已經交往，經紀人也沒把話說死，只求大家多給空間。
劉書宏出道18年 曾入圍亞洲電視大獎最佳男配角
劉書宏2008年出道，戲劇代表作包含《萌學園》系列電視劇、《初戀的情人》、《女兵日記女力報到》、《男神時代》、《台灣X檔案》等，曾入圍第24屆亞洲電視大獎最佳男配角獎。