▲吳奇隆（左）重返母校輔仁大學領獎，並與現任校長藍易振（右）合照。（圖／藍易振Threads＠yclan168）

▲吳奇隆（左）靠著古裝劇《步步驚心》在中國再次翻紅，也娶回愛妻劉詩詩（右）。（圖／微博＠步步驚心）

55歲男星吳奇隆近日返台，昨（15）日更現身母校輔仁大學獲頒「傑出校友獎」。現任校長藍易振分享合照並盛讚吳奇隆當年就讀體育系時完全沒有明星架子，不僅課業表現亮眼，待人更完全沒有架子。校長指出，吳奇隆身為跆拳道選手的背景，磨練出「吃苦當吃補」的韌性，成為他在演藝圈轉型成功的底氣，堪稱輔仁精神的典範，盼能藉此故事激勵學弟妹勇於追夢。輔大校長校長藍易振昨日在Threads上貼出多張吳奇隆返校領獎的照片，只見55歲的吳奇隆看起來相當凍齡，染了一頭金髮，身穿黑色帽T，氣色很不錯。他除了領傑出校友獎，也不忘寫卡片給母校，「珍惜在輔大的每一天，所有美好的記憶都在這裡」，並留下自己的簽名。藍易振也在貼文中寫道，「」他表示體育系師長們曾與他分享，，不僅勤學、成績優異，上課時更是專注認真，總是能和同學們打成一片。而藍易振同樣也曾經是一名跆拳道選手，看著吳奇隆一路走來的堅毅態度，讓他內心深受觸動，「我深知運動員那種吃苦當吃補的艱辛與磨練。，從早期的偶像歌手一路蛻變為實力派演員，不斷突破自我。」粉絲看了照片也紛紛留言，「《步步驚心》的四爺回來了」、「吳奇隆居然是輔大的」、「哇～小虎隊，霹靂虎」。也有粉絲猜測吳奇隆應該是特地回台過年的。吳奇隆從2000年開始，就將演藝事業重心轉往中國發展，拍攝《少年王》、《名捕震關東》、《問君能有幾多愁》等多部陸劇，更靠著《步步驚心》的精采表現，在對岸成功翻紅，並再婚娶回小他17歲的女主角劉詩詩、育有1子。不過吳奇隆近年鮮少跟劉詩詩同框，婚變說法頻傳。