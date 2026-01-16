肯德基日前宣布店內販售熱門商品「經典原味蛋塔」即將走入歷史，並表示全台門市售完截止，詳細狀況會在今（16）日上午11時線上說明會公布，消息曝光之後，立刻引爆搶購潮，許多人都以為再也吃不到肯德基的原味蛋塔，下班時間許多門市大排長龍，讓店員都受夠提前招出內幕表示：「拜託大家今天不用搶蛋塔......只是換塔皮而已。」然而該行銷手法不僅繼上次必勝客被罵爆之後，肯德基又故技重施，反而更嚴重的是，從諸多網友的留言看出肯德基「沒了蛋塔平常根本不會去吃肯德基」的尷尬處境。
肯德基震撼宣布原味蛋塔停賣！爆搶購潮店員洩出內幕
肯德基在昨天無預警在臉書上發布消息指出「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋塔即將正式走入歷史，現有原味蛋塔將於全台門市售完截止，相關細節將於2026年1月16日上午11時線上說明會中公布。」
結果貼文曝光後，許多人下班立刻衝到肯德基門市瘋狂購入蛋塔，有民眾晚上19時抵達門市要買蛋塔，被告知要等2小時才能拿到，眼神超死。對此，不少肯德基店員都直接在社群平台上呼籲表示：「拜託大家今天別搶蛋塔....只是換個塔皮而已」、「就是把原本的塔皮換成酥皮而已...根本沒有要停賣TAT，上班突然變好忙」、「別再搶了！肯德基沒有要停賣蛋塔，那是命根怎麼可能停賣啦！」
肯德基蛋塔根本沒要停賣！狼來了手法專家都罵爆
事實上，肯德基蛋塔宣稱要停賣早就不是第一次，在2022年時也有相同的模式，公告說要跟蛋塔劃清界線，後來只是推出新副品牌+新品上市，當時由於是第一次大家都還能接受，沒想到同餐飲集團的必勝客依樣畫葫蘆，前一陣子的章魚燒跟夏威夷披薩宣布解雇、拆招牌喊必勝客走入歷史，結果只是2種口味披薩升級以及更換全新招牌，當時就已經被罵爆，如今肯德基又再度使用同樣手法，但根本沒要停賣，許多消費者感受上已經非常差。
數位行銷公司「來電司康」CEO廖致誠也在臉書上表示：「這種行銷手法就是在測試社群壓力，先把核心品項推到懸崖邊，讓鐵粉跳出來證明這是不是品牌資產，觀察反彈的規模跟情緒濃度，看是要升級還是回歸，讓停售變成一個可以被重新定義的詞，但這是在用消費者焦慮換KPI，短期聲量會爆，長期信任會被磨。」
廖致誠也表示，「你如果真的要做重大調整，就把話講清楚，你如果只是要看風向再決定要怎麼演，那你至少要承認你現在是在演。」
肯德基又玩停售蛋塔招數！社群炸鍋意外看出「尷尬盲點」
由於這次肯德基動到許多消費者的點，造成社群上反應大炸鍋，從臉書、Threads上反應來看，許多人都表示「你不賣蛋塔，我就不吃肯德基很簡單」、「去肯德基沒有得吃蛋塔的話去幹嘛？」、「說真的，好吃的炸雞比比皆是，但好吃的蛋塔只有你們有」、「說真的，肯德基不賣蛋塔我是真的不會再去了」。
廖致誠也說，肯德基蛋塔的品項，早就不是配角，它是肯德基在台灣的「第二主業」，一間能被叫做「被炸雞耽誤的蛋塔店」的品牌，不可能自己把現金流的習慣拿去丟掉。只能說，種種跡象都能看出，肯德基的尷尬盲點，即是在台灣許多消費者去吃肯德基，反而以「蛋塔」為主角，實際上的炸雞、速食反而淪為配角，光是用想的就知道，肯德基的蛋塔絕對不可能停售，所以民眾也別再一窩蜂搶購了！
