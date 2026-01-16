我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基震撼宣布原味蛋塔停賣！爆搶購潮店員洩出內幕

陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋塔即將正式走入歷史，現有原味蛋塔將於全台門市售完截止

「拜託大家今天別搶蛋塔....只是換個塔皮而已」、「就是把原本的塔皮換成酥皮而已...根本沒有要停賣TAT，上班突然變好忙」、「別再搶了！肯德基沒有要停賣蛋塔，那是命根怎麼可能停賣啦！」

▲肯德基宣布原味蛋塔即將停售，店員忙到翻過去，不少店員出面表示：「別再搶了！只是換塔皮而已！」（圖/Threads）

肯德基蛋塔根本沒要停賣！狼來了手法專家都罵爆

在2022年時也有相同的模式，公告說要跟蛋塔劃清界線，後來只是推出新副品牌+新品上市

▲肯德基2022年就已經玩過類似手法，後續更用在必勝客的披薩、全新招牌身上，如今塔皮更改又用狼來了行銷法，引爆社群炸鍋。（圖/肯德基臉書）

讓鐵粉跳出來證明這是不是品牌資產

但這是在用消費者焦慮換KPI，短期聲量會爆，長期信任會被磨。」

廖致誠也表示，「你如果真的要做重大調整，就把話講清楚，你如果只是要看風向再決定要怎麼演，那你至少要承認你現在是在演。」

▲肯德基蛋塔只是換塔皮變成原味蛋塔酥皮版，結果行銷文宣大玩文字遊戲，重蹈覆徹必勝客那一套，狼來了行銷手法被罵爆。（圖/Threads）

肯德基又玩停售蛋塔招數！社群炸鍋意外看出「尷尬盲點」

「你不賣蛋塔，我就不吃肯德基很簡單」、「去肯德基沒有得吃蛋塔的話去幹嘛？」、「說真的，好吃的炸雞比比皆是，但好吃的蛋塔只有你們有」

即是在台灣許多消費者去吃肯德基，反而以「蛋塔」為主角，實際上的炸雞、速食反而淪為配角，光是用想的就知道，肯德基的蛋塔絕對不可能停售，所以民眾也別再一窩蜂搶購了！