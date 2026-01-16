我是廣告 請繼續往下閱讀

一、爭取「矽盾時間」，而非寄望「矽盾護身符」

二、掌握地方槓桿，讓投資變成競標

三、善用國會政治，建立更廣泛的支持網絡

美國與台灣的關稅談判陸續傳出進展，繼本週外媒率先踢報關稅稅率為15%後，美國商務部也在當地時間15日進一步披露細節。旅美教授翁履中直言，，重點不是稅率為15%或20%，也不是台積電是否多蓋幾座廠房，川普團隊正在下一盤「橫跨國內法與國際經貿的棋」，台灣只是其中一枚棋子。翁履中在臉書粉專發文，表示川普團隊不是初出茅廬的新手，而是一群長年活躍於華府與華爾街的律師、企業家與說客，非常清楚如何拆散風險與衝擊，也懂得在政治、商業與法律邊界尋找操作空間，白宮有意識的將「關稅」與「投資」切開處理：前者保留在現有法律架構中，日後若遭最高法院裁定違憲，仍可透過其他工具（如 232 條款）重新調整；而後者則轉化為企業「自願」對美加碼投資，由商務部負責，避免牽涉到總統是否以行政權進行政治交換，自然也可以規避國會審議程序。翁履中指出，，台灣選擇倚賴美國作為主要的安全與國際支持來源，這種結構性的選擇，無可避免的讓美方預設，台灣很難強硬回應華府的施壓，許多人認為台灣有「半導體矽盾」可以作為談判籌碼，但從美國的角度看，這其實是自我感覺良好，畢竟誰都知道，台灣不可能真的拿「矽盾」去衝撞美國。不過，翁履中也強調，以上這些現實狀況，並不代表台灣只能無力接受，反而更應該思考如何用有限資源佈下最大局，至少有3件事可以努力：半導體能替台灣爭取的，不是免於風險的保證，而是一段相對安全、相對被重視的時間。在這段時間裡，應該減少內耗、加速準備，包括產業升級、人才培育、國防強化與社會韌性建立，而不是將全部壓力集中在少數企業身上，然後寄望美國長期優先考慮台灣。就算對美投資已是無法迴避的現實，台灣仍有空間創造主動性。若投資內容以 MOU 呈現、名義上為「企業自願」，那台灣政府與企業便有機會主動與各州州政府、經濟發展機構、市政府等建立合作，讓各地爭取台商落地。包括稅務減免、基礎建設配套、人才培訓、環保條件等，都是可以談的空間。同樣的策略也適用於聯邦層級。只要金額夠大、產業夠關鍵，國會議員自然會關注投資是否流向自己的選區。這正是台灣透過遊說，將經貿利益轉化為台灣安全支撐的切入點。讓更多議員在未來台海情勢升溫時，願意出聲維持台海穩定、積極表態，這是務實且可累積的政治保障。最後，翁履中提醒，與其執著於關稅數字上的高低，或陷入情緒化的「喪權辱國 vs 談判成功」爭論，不如冷靜問自己2個問題：這一波半導體對美投資，是否能換得寶貴的戰略緩衝期，台灣是否有好好把握？面對這些不得不做出的讓步，台灣是否已經開始思考，如何佈局、轉化為未來的實質影響力？當前局勢或許不盡理想，但仍有努力的理由，台灣的空間來自於集體理解、理性對話與長期佈局，真正讓人擔心的不是外部壓力，而是願否花時間真正「知美」、知局、知己。