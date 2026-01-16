速食界蛋塔戰爭白熱化！「被炸雞耽誤的蛋撻店」KFC肯德基表示，「原味蛋撻走入歷史」讓消費者誤以為停售被罵爆；對手拿坡里才宣布正式開賣蛋塔一周，官方表示「外帶特惠價199元」吃6顆一整盒，還加碼「買一送一」壽星生日優惠搶粉絲啦。《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理蛋塔優惠划算買法一次看。
肯德基：原味蛋撻走入歷史！傳停售被罵爆 最新優惠一覽肯德基超人氣餐點「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史，」讓消費者以為停售搶買被罵爆；傳出新款蛋撻只是改配方「塔皮變酥皮」似千層口感，官方表示，「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。」
《NOWNEWS今日新聞》整理最新肯德基蛋撻優惠：
◾️買一盒送一顆！最新聯名巧克力威化餅乾KitKat，買一盒單色或雙色禮盒享「免費送一顆奇巧蛋撻」。
◾️蛋撻套餐99元起！全台門市即日起至2月2日，「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元；還有4塊雞塊買一送一、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元可搭配。
拿坡里：蛋塔急殺199元吃6顆！加碼「買一送一」壽星生日優惠
早在肯德基出事前，拿坡里披薩・炸雞8日就正式宣布開賣經典原味蛋塔，官方標榜千層酥脆塔皮包覆奶香滑順的內餡，主打「從手工延壓、創造出豐富空氣感的千層酥皮」口感。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最新拿坡里蛋塔優惠：
◾️蛋塔急殺199元吃6顆！拿坡里蛋塔一盒6入原價270元，現在嚐鮮外帶特惠價只要199元。
◾️買一送一壽星生日優惠！凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
◾️披薩＋炸雞＋蛋塔套餐優惠！即日起至2月4日，全台門市「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）；外帶6款「新品大披薩」特價490元，「免費送經典原味蛋塔一盒6入」好禮共4選1。
資料來源：肯德基、拿坡里
