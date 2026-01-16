我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「越南屠夫」指的是曾震撼越南社會的重大兇殺案件，圖為兇嫌段文生，真實身分是一名公務員。（圖／翻攝自X）

台北地檢署日前偵結中山隨機殺人案，檢警在張文的數位足跡中，發現一條令人不寒而慄的線索，那就是他不僅長期關注國內外隨機殺人事件，還大量蒐集「越南屠夫」分屍兇殺案相關新聞與照片，甚至特別建立名為「Dead」的資料夾集中存放，顯示其對極端暴力案件的高度沉迷。檢警調查指出，張文在2025年9月建立「Dead」資料夾，內容多為越南「屠夫案」的新聞截圖與網路流傳影像。所謂「越南屠夫」，指的是曾震撼越南社會的重大兇殺案件，加害者是57歲的公務員段文生，他不僅殺害同性別的被害人，還將分屍過程拍攝成影片，並流入暗網販售，引發國際輿論譁然。該案因手段殘忍、影像外流，被視為近年最具爭議的犯罪事件之一。檢警比對搜尋紀錄發現，張文並非偶然接觸該案，而是反覆搜尋相關關鍵字，長時間瀏覽新聞分析、網友討論與案件細節，並與其他分屍、隨機殺人案件一併收藏。檢方認為，這類高度暴力、去人性化的案件內容，對其心理狀態產生強烈刺激效果。除了「越南屠夫案」，張文也密集關注日本、美國、瑞典、澳洲等地的隨機殺人或槍擊事件，並多次回頭觀看鄭捷捷運隨機殺人案的報導。僅在2024年6月至2025年12月間，他就有超過1800筆與隨機暴力相關的搜尋紀錄，顯示其對此類事件並非短期好奇，而是長期累積。檢警分析，張文對「越南屠夫」這類案件的關注，並非單純理解犯罪，而是與其瀏覽「Ryona（リョナ）」等暴力性幻想內容交織，逐漸形塑出對血腥、痛苦與死亡的扭曲想像，最終轉化為實際行動，釀成台北街頭的重大死傷悲劇。從一個被存進硬碟的「Dead」資料夾，到現實世界中無辜生命的消逝，這起案件不只是刑案偵破的終點，也再次敲響社會警鐘。