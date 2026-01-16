我是廣告 請繼續往下閱讀

▲就讀會計系的學生好奇前輩們都在職場上做什麼工作，上網請益引爆討論，意外釣出許多人念會計系超後悔、甚至連本科系職業都沒當過。（圖／Pexels）

台灣學生讀「1科系」後悔比例超高！畢業又累又窮：56.2%人想逃

讀過之後還想繼續讀的人只有43.8%，僅贏過護理系的39％、國貿系41%、生物科技系43.2%，排名最後悔科系第四名，也就是說有高達56.2%的人有再一次選擇機會，不會選擇會計就讀

▲104人力銀行曾經在「校系明燈圖鑑」調查過「如果人生重來，你有多想讀這個科系」，結果會計系只有43.8%人願意選讀，登上後悔區排名第四。（示意圖／取自Unsplash）

即便進入四大會計事務所，目前薪水大概也落在42K至45K之間

頂大會計系學生也認了後悔！會研所錄取低、出社會薪水慘輸理工

結果進去會計系之後才知道要讀書的東西實在太多又複雜，完全不適合自己。」

▲頂大會計系陳同學透露，自己想得太單純選會計系就讀而感到後悔，進去之後才發現會計學的東西太深、課業繁瑣，連研究所錄取率都非常低。（圖／AI生成）

尤其現在頂大會計研究所錄取率超低

會計就是出社會跟理組比一定是輸，但同樣要賣肝，在台灣念文組真的還是太辛苦了

一年一度學測即將在本週六17日登場，到時候考完試之後，高三學子就又要面臨填寫大學志願的難題，相信許多人到現在都還不確定自己到底要讀哪個科系，未來才會有光明的道路。然而就有網友討論「想問一下....有沒有人讀會計系畢業的現在是在從事什麼工作」，結果貼文引爆討論，不少人從事其他商科工作，也有人表示：「讀會計真的是會讓人後悔的一門科系。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人可以分享一下會計系出來如果不當會計師還能幹嘛.....網路上查到蠻多的，但想聽聽看大家分享自己工作在做什麼，貼文曝光後，不少網友紛紛回應；也有人表示「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作，當過房仲現在是專業講師」、、「會計系畢業去會計師事務所蹲了二年，出來去公司財務部當財務」。事實上，104人力銀行曾經在「校系明燈圖鑑」調查過「如果人生重來，你有多想讀這個科系」，結果「後悔區」的前幾名就包括會計系，，比例相當高。其最大原因就在於會計系的「課業繁重」，畢業之後的薪水卻沒有理工科的優渥，根據104統計，，但剛從會計系畢業的同學，，又要面臨加班工時長的考驗，讓許多學生實在沒有動力繼續讀下去。《NOWNEWS》記者也實際採訪頂大會計系大四的陳同學，他就透露自己現在也是後悔的階段當中，但都已經大四還是要想辦法念到畢業，他表示：「高中轉換到大學的過程當中，學生都太不清楚每個科系在幹嘛，除非有學長姐或者兄弟姊妹分享，當年會選會計系是認為這是往任何方向都應該要有的基礎，不像企管、經濟比較單獨面向，「會計系會學到很深的東西，中會、高會更不是很多人一次就能過關的東西，，身邊很多同學也不打算再往上研讀，打算直接考執照開始就業」。陳同學感嘆：「，除非你真的熱愛會計，否則進去之後只會是無限的會計地獄輪迴，現在選志願千萬不要一頭熱，選自己喜歡真的有興趣的科系才最重要。」