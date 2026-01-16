我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉珮（如圖）透露年關將至衰事連連，不少人相當有感。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

年關難過怎解？4招除穢大法公開快筆記

▲新春除穢旺運小祕法，可以利用艾草淨化磁場、去除衰運。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

2026農曆新年倒數一個月！年前關卡逐漸浮現，是不是常常覺得頭疼睡不著？工作挫折壓得喘不過氣？感情節節敗退最終走向分散？「年關」正所謂年前發生諸事不順的多重、現象級事件，究竟如何擺脫衰運、在新的一年擁有好運氣呢？名命理師李玉珮於節目《命運好好玩》中提點，新春開運之前，必須得先「除穢」，使用艾草洗澡、擦身體、擦拭環境及點燃葫蘆香，可以有效淨化身軀與磁場，去除壞運。李玉珮表示，想要好運來，必須要先除穢，要趁新年這段期間，把身體、環境的負能量清除掉，「各位行家要懂得用艾草，它能夠讓我們的磁場恢復明亮，第一個可以用艾草皂來洗澡，『遠離煞氣、元氣飽滿』，接著用艾草毛巾擦身體，『穩定磁場、提升運勢』，擦臉、擦身體甚至當枕巾都相當好。李玉珮再指出，除了生理上達到淨身，環境更是不能疏忽，可以將艾草包浸泡在一半熱水，一半冷水裡，以毛巾擦拭居家住所、辦公室、車內等，達到淨化磁場作用，最後點燃「艾草葫蘆香」，當炊煙裊裊升起，有以香為結界、化煞為財的效果，李玉珮強調，新春除穢為優先，好的運氣才會喜迎門。最後，李玉珮再次警示，水化淨化的程序缺一不可，「做任何開運，如果沒有除穢，一切工都是白做了，我們做了這些淨化，整個氣場才會有正能量，當人體環境有正能量，貴人運、工作運、桃花運都會跟著旺起來，尤其現在年前家家都要大掃除，更是到了使用艾草的關鍵，當你覺得運勢不對勁的時候，就可以使用，不一定要是端午節。」希望讀者都能在馬年一馬平川、事事如意。