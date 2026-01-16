我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文父親恨鐵不成鋼，曾因張文不想考研究所導致雙方發生爭執。（圖／台北市警察局提供）

犯下1219隨機殺人案的27歲嫌犯張文，於台北車站、中山商圈奪走3條無辜生命後至誠品南西墜樓身亡。事發近一個多月，台北地檢署昨（15日）偵結，因張文已死亡予以不起訴處分。而張文生前金流多來自先前擔任保全時的薪資所得以及母親金援。為了加速釐清張文的身家背景，檢警曾找來張文的母親開庭5次，其生於標準「嚴父慈母」家庭，父親曾恨鐵不成鋼對張文飆罵「廢材」，而母親每季匯錢只是想確認張文是否還活著。據《聯合新聞網》報導，張文的父親為一名工程師，至於母親則是一名會計師。其透露張文考上高中後，仍選擇就讀桃園市某高職餐飲科，期間曾向父母透露實習辛苦，但張文父母屬於「嚴父慈母」類型，盼張文至少能拿到高職文憑，才勉勉強強把高職唸完。而在張文就讀大學期間，也曾表示不想考研究所想直接去當兵，因而和父親發生爭執，甚至被飆罵一句：「你就是個廢材！」案發前，張文和父母親早已失聯長達2年的時間，儘管張文父母親一直試圖和其見面、聯絡，但張文不肯，甚至連母親傳的訊息都不讀不回，只好透過每3個月給予3萬至6萬不等金額來確認張文「還活著」。在張文解剖當天，其父母親於結束後當眾下跪道歉，「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害及對受害人及家屬造成無法彌補的傷害、痛苦，我們想在此和大家說：『對不起。』」