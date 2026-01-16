我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今年剛宣布從美國大聯盟MLB退休，如今確定站上世界棒球經典賽（WBC）舞台，這將是他生涯首度、同時也是最後一次參與該項賽事。（圖／MLB官方社群）

2026年世界棒球經典賽(WBC)美國隊陣容星光熠熠，堪稱「史上最強」！剛以5年1億7500萬美元(約新台幣55.2億元)大約加盟芝加哥小熊的31歲明星三壘手布萊格曼(Alex Bregman)，於15日正式確認披上美國隊戰袍。同日，已宣布退休的道奇傳奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)也震撼宣布復出參賽，讓美國隊的戰力與話題性瞬間引爆。美國隊官方社群帳號於昨日正式宣佈了布萊格曼入隊的消息。這位曾在休士頓太空人(Astros)兩度奪下世界大賽冠軍的好手，生涯累積209發全壘打，以領袖氣質與極高的棒球智商聞名。在剛搞定自由球員合約、轉戰風城之際，他隨即點頭加入國家隊，顯示出強烈的榮譽感。布萊格曼的加入，將為美國隊內野防線與打線串聯提供穩定的輸出。攤開美國隊目前的野手名單，火力之兇猛令人頭皮發麻。除了新加入的布萊格曼，陣中已坐擁紐約洋基的「法官」賈吉(Aaron Judge)、上季狂轟60發全壘打的西雅圖水手重砲捕手勞雷(Cal Raleigh)，以及費城人的國聯全壘打王舒瓦伯(Kyle Schwarber)。這條由各隊當家重砲組成的打線，勢必成為各國投手的惡夢。投手環節同樣驚喜不斷。道奇隊傳奇、甫宣布退休的克蕭確定將為了WBC短暫復出，將豐富的經驗傳承給年輕一輩。此外，美國隊這次展現了與過往不同的企圖心，成功徵召了兩位新科賽揚獎得主，分別是匹茲堡海盜狀元郎史金恩斯(Paul Skenes)與底特律老虎三冠王史庫柏(Tarik Skubal)。目前美國隊30人名單已公布其中27人，無論是先發輪值的宰制力，還是打線的破壞力，都被外界評為歷屆之最，奪冠呼聲極高。