▲台中烏日惡火奪1命。（圖／民眾提供）

台中市烏日區光明路15日晚間發生奪命火警！因現場多為老舊連棟建築且風勢強勁，火勢迅速延燒波及12戶，造成7戶全毀。消防員獲報後趕往現場灌救，隨後於一處民宅梯間發現一名年約50歲的楊姓婦人遭重物壓住，慘困火場身亡；據悉，楊女平時由區公所關懷，其同居男友事發時因就醫避開死劫，確切起火原因仍待火調科調查釐清。事發在15日晚上10時許，台中市烏日區光明路299巷40弄內，一處民宅突然發生火警，起火初期，附近鄰居先是聞到空氣中瀰漫著濃烈燒焦味，隨即驚見火舌從民宅內部猛烈竄出，由於該鄰里多為磚造或木造的老舊連棟建築，結構易燃且彼此緊鄰，加上當時強烈陣風助長火勢，火焰迅速在建築群間蔓延開來，整排建物隨即陷於一片火海之中。消防獲報後立即調派34輛消防車及78名消防人員趕赴現場，儘管現場風勢強勁，但在消防隊全力佈線灌救下，火勢最終順利獲得控制並撲滅，然而，消防人員在其中一戶民宅的二樓樓梯間，發現一名年約50歲的楊姓住戶被沈重物品壓住身軀，經合力將其搬移至屋外後，確認該婦人已明顯死亡。據了解，不幸罹難的楊女為單親媽媽，她雖育有一名成年女兒，但母女多年並無互動，平時靠打零工維生，與男友同居於該處，是區公所長期列冊關懷的對象。事發當晚，楊女的男友因腳痛剛好外出就醫，幸運逃過死劫，卻未料與伴侶就此天人永隔。根據初步統計，這場大火共造成12戶民宅受損，其中7戶因毀損嚴重已完全無法居住。針對流離失所的受災住戶，烏日區公所已緊急介入並協助後續安置工作。至於不幸罹難的楊姓女子，檢調單位將於今早進行相驗以釐清死因，而確切的起火點及火災發生原因，仍有待消防局火調科進一步鑑識釐清。