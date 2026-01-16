我是廣告 請繼續往下閱讀

亞泥花蓮製造廠於8日驚傳奪命工安意外！一名承攬商作業人員於午休期間，因不明原因進入石灰石細料堆置區邊緣，不幸遭突發崩落的細料掩埋，經緊急送醫搶救後仍傷重不治。針對這起悲劇，亞泥強調已於第一時間啟動內部調查，除承擔應有的督導與管理責任，也將全力協助承攬商處理善後事宜。亞泥強調，事發第一時間啟動內部調查程序，並且要求承攬廠商中依相關規定向主管機關進行通報，同時也會全力配合後續的調查工作。亞泥指出，目前事發作業區已全面停工，將根據實際的營運狀況，透過調度不同的料源以及調整礦場的生產排程等方式，降低對花蓮製造廠生產作業所造成的影響。針對此不幸事故，亞泥表示將承擔督導與管理責任，全力協助承攬廠商處理善後。另外，公司也同步展開全場風險盤點與流程優化，並強化人員安教訓練以提升職安效能。目前亞泥將在職安署確認安全防護完備後，才將依照程序申請復工。