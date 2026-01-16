我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁云菲（如圖）PO出術後影片，一度痛到爆哭，讓粉絲看了相當心疼。（圖／梁云菲IG @nanaliangbadgal）

國光女神梁云菲出道至今，經歷風風雨雨，今（16）日透露上個月發現罹患子宮肌腺瘤，與醫生面談完後，決定切除整個子宮。梁云菲PO出術後影片，一度痛到爆哭，讓粉絲看了相當心疼，而梁云菲也透露手術原因：「我需要一個健康的身體。」35歲梁云菲今在IG上分享自己將子宮切除，坦言這幾年來經期除了大量出血，還伴隨著劇烈疼痛，原先被誤診是子宮肌瘤，直到上個月才發現是子宮肌腺瘤，「這是兩件完全不同的病症，肌瘤是能夠直接切除肌瘤本身，而子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮」。因此梁云菲與醫生面談完，考量沒有生小孩的打算，於是決定在當天下午進行手術。她PO出術後影片，表示經歷3小時的手術，順利切除子宮，不過因為本身有嚴重的藥物過敏，能使用的止痛藥不多，讓她一度痛到爆哭，看起來十分痛苦。梁云菲沒了子宮後，她坦言心情一度感到低落，覺得自己少了女性特徵後「是否不是完整的女人了」，但她強調並沒有因為這件事，感到開心或不開心，反而沒甚麼情緒，「因為我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體」。