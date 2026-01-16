《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱真實口感一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基：承認改配方！全新「超極酥原味蛋撻」開賣 28年舊款下架

▲肯德基「超極酥」全新原味蛋撻實拍，看得出邊緣層次明顯變多像「千層口感」。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基總算承認表示，全新更改配方的「超極酥」新蛋撻登場，

肯德基「新蛋撻買一送一」挨轟爛梗！全民罵爆：要玩幾次

▲肯德基承認蛋撻只是改配方沒有要停賣。全民罵爆爛梗拒買。（圖／翻攝自KFC肯德基臉書）

《NOWNEWS今日新聞》開箱！肯德基新蛋撻真實口感曝

記者實際試吃肯德基新蛋撻，認為外觀邊緣層次明顯變多、看起來像跟上熱潮的「千層蛋塔」；記得肯德基舊款塔皮即使烤得豐厚，也感覺是蓬鬆而不是多層。新款真實口感「蛋撻皮變得較有存在感、咬得到片片酥脆」；不過在拿取的過程中，真的很容易碎掉，尤其邊緣一碰就掉屑，拍個照盒子裡、盤子和桌上都看得到蛋撻皮碎片。