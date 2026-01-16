掀起「蛋撻停售」之亂的KFC肯德基，今（16）日在Facebook臉書官方粉絲頁上傳宣傳影片，終於承認：「1月20日開賣『更改配方』全新蛋撻」，號稱「超極酥」層次分明更酥脆口感，舊款28年經典原味蛋撻走入歷史不再販售，還馬上推出單顆「買一送一」、6入禮盒限時199元優惠。遭粉絲無情罵爆：「噁心又爛的行銷手法」、「準備被罵爆」、「一直玩爛梗」嗆聲拒買。《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱真實口感一次看。
肯德基：承認改配方！全新「超極酥原味蛋撻」開賣 28年舊款下架
肯德基突然大動作宣布，「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史，」大批民眾擔心再也吃不到「被炸雞耽誤的蛋撻」，昨15日「蛋撻停售之亂」掀起全台搶購潮。
今線上說明會在Facebook臉書官方粉絲頁上傳宣傳影片，自詡28年經典原味蛋撻是美味巔峰，「真正的王者，不該只停留在『夠好』」。認證舊款蛋撻走入歷史不再販售。
肯德基總算承認表示，全新更改配方的「超極酥」新蛋撻登場，「從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
肯德基「新蛋撻買一送一」挨轟爛梗！全民罵爆：要玩幾次
肯德基隨著宣布全新「原味蛋撻－超極酥」1月20日開賣，祭出新品上市限定優惠，PK雙饗卡APP會員享「單顆買一送一」新品優惠（1月20日至2月12日，限兌換乙次） ；6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）；手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」加碼優惠（1月20日起）。
提醒大家1月16日（含）前，加入PK APP會員者，將於1月20日前收到買1送1優惠券；1月17日（含）後加入會員者，將於下載並完成註冊後啟用 APP 後1日內收到優惠券。優惠券使用期間為1月20日至2月12日止，逾期即失效，恕不補發，亦不得延期或再次使用。
說明影片上架20分鐘飆出超過三萬次收看，即使推出買一送一優惠仍擋不住全民罵爆，到讚數近200次，粉絲怒吼：「準備被罵爆」、「有沒有考慮公告懲處行銷部門玩爛梗」、「噁心又爛的行銷手法」，留言區一片嚴厲斥責聲。
還有鐵粉忍不住表示：「衝著你們一直玩爛梗，平常每個月吃1~2次的我決定三個月內不吃你們家了，行銷部門長進點吧來來去去都玩同一招」、「這企劃除了賺了2天的蛋塔搶購潮，卻得到了往後肯德基的臭名聲，這只是更認證你們除了蛋塔，沒其他好吃的了！」
《NOWNEWS今日新聞》開箱！肯德基新蛋撻真實口感曝
《NOWNEWS今日新聞》昨（15）日算準肯德基不可能停賣蛋撻，海巡門市早已搶先買到新款蛋撻，搶先開箱給大家看。
記者實際試吃肯德基新蛋撻，認為外觀邊緣層次明顯變多、看起來像跟上熱潮的「千層蛋塔」；記得肯德基舊款塔皮即使烤得豐厚，也感覺是蓬鬆而不是多層。新款真實口感「蛋撻皮變得較有存在感、咬得到片片酥脆」；不過在拿取的過程中，真的很容易碎掉，尤其邊緣一碰就掉屑，拍個照盒子裡、盤子和桌上都看得到蛋撻皮碎片。
資料來源：肯德基、Facebook臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基突然大動作宣布，「28年經典原味蛋撻將正式走入歷史，」大批民眾擔心再也吃不到「被炸雞耽誤的蛋撻」，昨15日「蛋撻停售之亂」掀起全台搶購潮。
肯德基總算承認表示，全新更改配方的「超極酥」新蛋撻登場，「從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
肯德基隨著宣布全新「原味蛋撻－超極酥」1月20日開賣，祭出新品上市限定優惠，PK雙饗卡APP會員享「單顆買一送一」新品優惠（1月20日至2月12日，限兌換乙次） ；6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）；手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」加碼優惠（1月20日起）。
提醒大家1月16日（含）前，加入PK APP會員者，將於1月20日前收到買1送1優惠券；1月17日（含）後加入會員者，將於下載並完成註冊後啟用 APP 後1日內收到優惠券。優惠券使用期間為1月20日至2月12日止，逾期即失效，恕不補發，亦不得延期或再次使用。
還有鐵粉忍不住表示：「衝著你們一直玩爛梗，平常每個月吃1~2次的我決定三個月內不吃你們家了，行銷部門長進點吧來來去去都玩同一招」、「這企劃除了賺了2天的蛋塔搶購潮，卻得到了往後肯德基的臭名聲，這只是更認證你們除了蛋塔，沒其他好吃的了！」
《NOWNEWS今日新聞》開箱！肯德基新蛋撻真實口感曝
《NOWNEWS今日新聞》昨（15）日算準肯德基不可能停賣蛋撻，海巡門市早已搶先買到新款蛋撻，搶先開箱給大家看。
記者實際試吃肯德基新蛋撻，認為外觀邊緣層次明顯變多、看起來像跟上熱潮的「千層蛋塔」；記得肯德基舊款塔皮即使烤得豐厚，也感覺是蓬鬆而不是多層。新款真實口感「蛋撻皮變得較有存在感、咬得到片片酥脆」；不過在拿取的過程中，真的很容易碎掉，尤其邊緣一碰就掉屑，拍個照盒子裡、盤子和桌上都看得到蛋撻皮碎片。