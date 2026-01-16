我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肯德基行銷宣傳手法，引發消費者熱議。（圖／翻攝自肯德基臉書）

蔡黃汝16年前肯德基蛋塔廣告出土！台詞太洗腦

▲蔡黃汝（如圖）在廣告中狂喊「料就爆出來了！」成功打響知名度。（圖／翻攝自YouTube）

肯德基蛋塔之亂！知名連鎖速食肯德基原先宣布長售28年的蛋塔將停售，怎料今（16）日稍早公告僅是升級「酥皮版」，宣傳手法引發熱議。對此，肯德基相關話題居高不下，有粉絲翻出藝人蔡黃汝（豆花妹）16年前為旗下蛋塔拍攝廣告，當中飾演「受虐少女」假借爆料，下秒狂喊台詞「料就爆出來了」，帶出蛋塔的「爆漿」賣點，在當時洗腦各大電視機前的觀眾，該支廣告也是蔡黃汝的首支廣告，致使成功打響知名度。2010年，肯德基蛋塔廣告找來當時的「宅男第一女神」蔡黃汝拍攝，她在片中飾演「爆料女郎」，戴上大墨鏡、大口罩，化身「受虐少女」登上媒體鏡頭指控爆料，手指向肯德基店面，「我發誓，這個爆料是千真萬確的，而且這個爆料跟肯德基有關！」下秒，蔡黃汝拿起手上蛋塔，面對大批媒體追問，毫不猶豫地直呼：「今天我買了一盒蛋塔，沒想到才咬了一口，料就爆出來了！料就爆出來了！料就爆出來了！」原來是以「爆料」同音詞，帶出蛋塔的「爆漿」賣點，創意又KUSO的廣告宣傳相當洗腦！該支肯德基蛋塔廣告，是蔡黃汝首支廣告，儘管當時她僅是素人身分，不過清新、甜美外型過於亮眼，搭配有趣、可愛的台詞，掀起一波蛋塔風潮，不少網友被其魅力吸引，「畫面太珍貴」、「看了都想吃！」成功行銷產品品牌，蔡黃汝也因此收穫數十萬的代言收入。