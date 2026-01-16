我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（16）日，北市檢警針對北捷張文隨機殺人一案進行偵結。為釐清案件全貌，專案小組採用了最新技術，首次導入3D雷射掃描技術進行刑事模擬，針對捷運台北車站、中山站及誠品南西店等多處案發現場進行全景建模，成功重建完整立體影像。模擬結果不僅呈現張文持長刀攻擊余姓、蕭姓及王姓被害人的行徑路線，也同步完成誠品南西店頂樓墜樓熱區的精確測繪，並透過動力學分析，確認張文陳屍處與起墜點垂直正射影，藉此推測張文行徑背後動機。檢警指出，結合3D影像與現場物證後，已排除外界揣測張文為逃脫失足或遭他人推落的可能性。相關證據顯示，張文在墜樓前，於誠品南西店頂樓有條理地卸下戰術背心、刀械、眼鏡（近視約500度）及手錶等隨身裝備，現場未見任何打鬥痕跡；其墜樓後呈仰躺狀態，身體亦未發現防禦性傷勢或掙扎刮擦傷。進一步分析指出，張文墜樓時具有明顯橫向推力，與外界傳言可藉由攀爬牆面脫逃的堆放物位置存在顯著距離，與意外墜落情境不符。監視器畫面亦拍攝到張文跨越頂樓欄杆瞬間所產生的震動，經3D模擬比對後，與其起墜路徑完全吻合，進一步支持其行為出於自主意志。除現場鑑識外，檢警另動員約600人次，調閱逾3000支監視器畫面，並逐一查訪張文自高中、大學、服役期間及退役後任職保全公司以來，所接觸的家人、同學、長官與師長等共140人。同時透過數位鑑識，成功破解其遭毀損的筆電與手機，取得約20萬筆網路瀏覽紀錄。綜合所有偵查結果，檢警最終認定，本案屬張文事前縝密規劃的「表達式犯罪」，其雲端硬碟中留存的「攻擊計畫書」亦顯示，整起行動於案發地點即告終結，並無任何後續逃逸或延伸犯罪計畫。