苗栗一名吳姓男子，因質疑軍品店楊姓老闆販售瑕疵品，於2024年8月竟預謀報復！吳男先塗改機車車牌規避查緝，隨後攜帶鐵鎚與防身噴霧闖入店內，在換貨遭拒後，竟先以噴霧突襲楊男夫婦，隨即掏出工地用鐵鎚重擊楊男頭部，導致對方當場顱骨骨裂、血流滿面，所幸楊男負傷抵抗，吳男才落荒逃逸。全案經法院審理時，吳男辯稱僅是情緒失控、並無殺意，但一、二審都仍依偽造文書、殺人未遂罪，各判3月、4年，全案可上訴。根據檢警深入調查，這起攻擊事件源於吳姓男子不滿經營軍品店的楊姓老闆，認為對方販售瑕疵商品給他而心生怨恨。2024年8月27日中午，吳男展開預謀行動，先以簽字筆塗改機車車牌遮蔽身分，隨後攜帶鐵鎚與隨身噴霧騎車前往店面。吳男進店後以此為由要求換貨，卻在雙方交涉未果之際，突然掏出防身噴霧，朝楊姓老闆及其妻子臉部猛噴，下一秒吳男竟隨即揮動手中的鐵鎚，對準楊男頭頂猛力重擊，導致楊男受有顱骨骨裂及頭皮撕裂傷，儘管傷勢嚴重，吳男仍打算持續發動攻擊，所幸及時被楊男奮力擋下，吳男這才轉身逃離現場，經警方全力追查後，終順利將吳男逮獲歸案。苗栗地院一審期間，吳男極力否認有殺人犯意，辯稱當天是因買賣糾紛與老闆發生口角，一時情緒失控才動手，並強調自己並非存心要將人打死，然而，被害人楊姓老闆的證詞卻與此大相徑庭。老闆楊男表示，當時吳男提著在店內購買的徽章宣稱是瑕疵品，正當他在解釋徽章構造時，吳男竟毫無預警地拿出以報紙包裹的鐵鎚重擊其頭部，導致鮮血瞬間流下遮蔽視線，他隨後拚命搶下凶器，才發現那是一把工地敲磚用的重型鐵鎚，且吳男是刻意選用殺傷力大的刀面進行攻擊。楊姓老闆的妻子也證實了現場的驚悚過程，她指出丈夫當時正耐心地與對方溝通，沒想到吳男會突然掏出凶器往丈夫頭上猛砸。當她驚見丈夫遇襲準備轉身協助時，吳男隨即拿起防身噴霧對準她的眼睛狂噴。在案件審理期間，苗栗地院一審針對吳姓男子進行精神鑑定，報告顯示其在案發時辨識行為違法，以及依其辨識而行為的能力皆顯著減低。儘管如此，鑑定結果也評估其具有「高再犯危險程度」，具備潛在的社會安全威脅。法官審酌後，依相關規定予以減刑，並針對吳男塗改車牌與重擊傷人的行為，分別依偽造文書罪判處有期徒刑3個月、殺人未遂罪判處4年，同時考量其身心狀態，並令入相當處所施以監護6月。全案經上訴後由台中高分院二審審理。高分院認為，一審在認事用法及量刑判斷上均堪稱妥適，並無違法或不當之處，因此裁定駁回上訴，維持原判。