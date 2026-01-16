我是廣告 請繼續往下閱讀

根據多家美媒今（16）日報導，洛杉磯道奇隊已與休賽季最大咖自由球員、原效力於小熊隊的明星外野手塔克（Kyle Tucker）達成簽約協議。雙方將簽下一份總額高達「4年2.4億美元」（約新台幣75.69億元 ）的巨額合約，年均薪水高達6000萬美元，僅次於大谷翔平的7000萬美元，且合約中包含2027年球季後的跳脫權。現年28歲的塔克自休賽季以來一直是各大豪門鎖定的目標。進入1月後，由紐約大都會、多倫多藍鳥與道奇隊形成三強爭奪局面，最終由大谷翔平效力的道奇隊脫穎而出。這筆簽約也宣告道奇隊連續三年在休賽季成為最大贏家。塔克去年球季在小熊隊出賽136場，繳出22轟、73分打點、打擊率.266的穩定表現。在大聯盟生涯8年間，他一共累積147轟、490分打點，平均打擊率達.273，是一名正值巔峰且兼具長打能力與外野守備實力的全能球星。道奇隊簽下塔克後，不僅獲得了一名左手強打，更能靈活調整外野佈局。隨著塔克的入駐，道奇隊可將另一名重砲赫南德茲（Teoscar Hernández）移防至左外野，完美填補原本略顯單薄的右外野防區，打造出全聯盟最奢華的攻守陣容。道奇隊近年來的操作頻頻震撼大聯盟，從2023年底延攬大谷翔平、山本由伸，到去年網羅佐佐木朗希與史奈爾（Blake Snell），今日再度簽下塔克，等於連續三年休賽季都成功帶走市場上最頂級的自由球員。塔克正式加盟道奇的消息一出，立即在社群平台X（原推特）引發日、美球迷熱烈討論。許多網友對道奇隊無止盡的軍備競賽感到不可思議，紛紛留言驚嘆「道奇隊強得太過分了吧？」、「這簡直是全明星隊直接搬到例行賽」、「道奇又要再次破壞棒球平衡了嗎？」、「直接發冠軍戒了」。對於支持道奇的球迷來說，塔克的到來不僅填補了外野最後一塊拼圖，更讓球隊展現出挑戰「三連霸」的強大野心。