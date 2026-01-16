肯德基蛋撻日前宣布人氣商品「經典原味蛋撻」將停賣，今（16）日終於公布真相大反轉，表示將以全新版本「超極酥蛋撻」登場，但反差玩梗的行銷手法引爆負面聲量，民眾氣得揚言拒買、拒吃。對此，就有內行改推薦知名烘焙店「一之軒」招牌商品「千層酥皮蛋塔」，不只皮多又脆、內餡飽滿，價格部分也比肯德基來得便宜，也有人認證口感完勝肯德基，兩者間有極大的落差。
肯德基蛋撻真的改版了！眾全嗆拒買改吃新寵兒：口感完勝
肯德基蛋撻昨日宣布將停售，表示經典原味蛋撻將走入歷史，現有蛋撻將於全台門市售完截止，今（16）日官方公布真相，透露原味蛋撻將改版，未來將推出全新「原味蛋撻－超極酥」，改變過往製法，口感更酥脆。但玩反差的行銷手法卻引發負面評論，不少人感到被騙憤怒拒吃「噁心又爛的行銷手法」、「行銷人員換一下好不好，爛透了」。
對此，就有網友在Threads透露，表示「自從吃過一之軒的蛋塔，真心覺得肯德基蛋塔只有60分，而且還更便宜，不信去試」，口感部分則透露一之軒蛋塔不僅大顆，皮酥又多層，內餡也十分飽滿，吃過後與肯德基比較就能感覺出明顯落差。
貼文曝光後，立馬引來眾多老饕認證，「認同！ㄧ之軒的蛋塔很好吃，如果想要吃皮是酥脆口感，放烤箱回烤一下會更好吃」、「一之軒蛋塔真的很好吃，跟肯德基同類型但吃起來更細緻」、「我都買回家烤，超酥脆」。
一之軒蛋撻超熱賣！單顆38元更便宜、口感更飽滿
據了解，一之軒是限定於北部的知名烘焙店，至今已有46年的歷史，店面多位於台北、新北、桃園與新竹。店內商品眾多，包括可麗露、檸檬蛋糕、海鹽羅宋等都是老饕們推薦必吃的美食。此外，一之軒門市與官網宅配，也有販售「千層酥皮蛋塔」禮盒，外皮主打千層酥脆，搭配香滑如奶酪的內餡，口感令人愛不釋手，冷凍過後品嚐還有不同風味。
至於價格方面，4入包裝售價新台幣152元、6入包裝要價新台幣228元，等於一顆只要38元，比起肯德基原味蛋撻單入47元更便宜、更划算。口感部分，則被評價外皮酥脆有層次，帶回家烤後非常酥脆，有些顧客形容有「咔滋咔滋」的聲音，內餡則有滿滿的濃郁奶香與蛋香，水準之高，也難怪會成為一之軒的招牌商品。
肯德基新蛋撻1月20日開賣！真實口感搶先看
據悉，肯德基今日在線上說明會中發布宣傳影片，表示熱賣28年的原味蛋撻走入歷史，未來將更改全新配方，以「超極酥」新蛋撻登場，製作手法重新研發，「翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
《NOWNEWS今日新聞》搶先曝光新版口感，新款邊緣層次明顯增加不少、過去舊款塔皮即使烤過也感覺只是蓬鬆，新款口感則大進化，蛋撻皮的層次變明顯、咬得到片片酥脆，但拿取過程中易碎，邊緣一碰就掉，建議食用時一定得拿著盒子或衛生紙墊著。
肯德基蛋撻雖然大升級，未來口感部分也可能更進化，究竟好不好吃還是個人主觀看法，但多數民眾揚言拒買的最大關鍵，正式本次狼來了的行銷手法，難免讓民眾有受騙感受，就連行銷專家、數位行銷公司「來電司康」CEO廖致誠也表示，「這是在用消費者焦慮換KPI，短期聲量會爆，長期信任會被消磨。」也導致肯德基這次手法遭到炎上。
資料來源：必勝客、一之鄉
