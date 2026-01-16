我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基蛋撻真的改版了！眾全嗆拒買改吃新寵兒：口感完勝

▲肯德基官方今日公布，透露原味蛋撻將改版，未來將推出全新「原味蛋撻－超極酥」，改變過往製法，口感更酥脆。（圖／肯德基臉書）

「自從吃過一之軒的蛋塔，真心覺得肯德基蛋塔只有60分，而且還更便宜，不信去試」，口感部分則透露一之軒蛋塔不僅大顆，皮酥又多層，內餡也十分飽滿

▲一之軒蛋塔是店內招牌人氣商品，外皮主打千層酥脆，搭配香滑如奶酪的內餡，口感令人愛不釋手。（圖／一之軒官網）

一之軒蛋撻超熱賣！單顆38元更便宜、口感更飽滿

一之軒門市與官網宅配，也有販售「千層酥皮蛋塔」禮盒，外皮主打千層酥脆，搭配香滑如奶酪的內餡，口感令人愛不釋手，冷凍過後品嚐還有不同風味。

4入包裝售價新台幣152元、6入包裝要價新台幣228元，等於一顆只要38元，比起肯德基原味蛋撻單入47元更便宜、更划算

▲一之鄉蛋塔外皮酥脆有層次，帶回家烤後非常酥脆，有些顧客形容有「咔滋咔滋」的聲音，內餡則有滿滿的濃郁奶香與蛋香，水準之高。（圖／一之鄉官網）

肯德基新蛋撻1月20日開賣！真實口感搶先看

新款口感則大進化，蛋撻皮的層次變明顯、咬得到片片酥脆，但拿取過程中易碎，邊緣一碰就掉，建議食用時一定得拿著盒子或衛生紙墊著。