我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年12月7日，彰化縣溪州鄉賴姓男子，因不滿有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，竟夥同張姓男子，持西瓜刀到芭樂園中砍殺鄭女26刀，鄭女傷重不治，一審兩人共同犯殺人罪，賴男處無期徒刑並褫奪公權終身，張男處3年6月徒刑，案經上訴三審，最高法院審理後認為一、二審判決均無違誤，今天駁回上訴，全案定讞。這起驚悚社會案件發生於2023年12月7日，賴男因與被害人鄭女有感情及合夥經營芭樂集貨場之關係，兩人日久生情開始交往，鄭女後來發現男友沉迷賭博，還不斷向她借錢，於是提出分手，引發衝突，賴男竟夥同助手張男共同犯下殺人罪行。當日上午9時40分許，賴男駕車載張男前往鄭女位於彰化縣溪州鄉承租的芭樂園，兩人持西瓜刀、水果刀及膠帶等工具，對鄭女實施殘忍攻擊。賴男先推倒被害人，張男隨即以膠帶綑綁其雙腿，接著賴男持西瓜刀瘋狂砍殺，造成鄭女全身多達26處刀傷，其中19處深度超過1公分，最終因失血過多導致低血容性休克死亡。彰化地院國民法官法庭認為，賴男手段殘忍，已無教化可能，一審依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，另依毀損器物罪、強制罪，分別判6月、5月，得易科罰金，合併執行無期徒刑；助手張男則因中度智能障礙，符合減刑，依共同犯殺人罪判3年6月徒刑，並須於刑後實施監護3年。針對這起案件，賴男不服提起上訴後，台中高分院在二審程序中決定維持原判。隨後案件再度上訴至最高法院，法官審理後指出，賴姓男子不僅是預謀犯罪，更對鄭姓女子連砍多刀致死，行徑極為冷酷殘忍。儘管賴男在審理期間坦承犯行，但法院認為其並非出自真誠的悔意與道歉，且至今未完成相關賠償。因此，最高法院最終決定駁回上訴，判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。