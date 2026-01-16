KFC肯德基蛋塔「假停賣真漲價」嗎？昨掀起舊蛋撻搶購亂象，今（16）日官方在Facebook臉書粉絲頁上傳宣傳影片，終於承認：「1月20日開賣『更改配方』全新蛋撻」，號稱「超極酥」層次分明更酥脆口感，實際單顆調漲49元、一顆變貴2元，6入禮盒單盒則調升至257元、漲價10元。雖然1月20日開賣祭出單顆買一送一、禮盒199元限時優惠，眾人仍不買單。
肯德基蛋塔「假停賣真漲價」！新蛋撻變酥貴2元
肯德基自爆28年經典原味蛋撻走入歷史不再販售，掀起全台「蛋撻停售」搶買潮；今在宣傳影片中承認：「1月20日開賣『更改配方』全新蛋撻」，強調舊款蛋撻走入歷史不再販售。
官方表示，1月20日全新開賣更改配方「超極酥」新版原味蛋撻，「從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
肯德基隨著新品上市馬上祭出限定優惠，PK雙饗卡APP會員享「單顆買一送一」新品優惠（1月20日至2月12日，限兌換乙次） ；6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）；手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」加碼優惠（1月20日起）。
肯德基強調全新配方「超極酥」原味蛋撻，口感變酥脆，被發現實際「單顆蛋撻調漲47元→49元、一顆變貴2元，6入禮盒單盒則是247元→257元、一次漲價10元。」
肯德基「超極酥」新蛋撻挨轟！粉絲：狂掉屑還刮嘴巴
Threads網友發文抱怨，吃過新版酥皮蛋撻，但覺得口感大不如前「像在吃什麼廉價麵包」，不只油感偏重，整盒蛋撻的塔皮還出現破碎狀況，讓他怒轟：「是從廚餘桶撿來的嗎？與其在那邊造謠說沒有蛋撻不如把品質顧好比較實在。」
文章一出，吸引其他民眾表示，「今天去買也是，餅皮變得好硬還刮嘴巴，沒有以前就算放涼咬下去也軟軟的」、「酥皮不好吃一直掉屑，口感也沒有原本的好」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，認為新款真實口感「蛋撻皮變得較有存在感、的確片片酥脆」，但拿取中真的很容易碎掉，邊緣幾乎一碰就掉屑。也有網友緩頰，「舊款餅皮吃起來比較酥鬆，酥皮版本口感比較硬脆，看起來也比較薄，但我覺得不影響他的好吃程度」。
肯德基、Threads、Facebook臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基自爆28年經典原味蛋撻走入歷史不再販售，掀起全台「蛋撻停售」搶買潮；今在宣傳影片中承認：「1月20日開賣『更改配方』全新蛋撻」，強調舊款蛋撻走入歷史不再販售。
官方表示，1月20日全新開賣更改配方「超極酥」新版原味蛋撻，「從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」
肯德基強調全新配方「超極酥」原味蛋撻，口感變酥脆，被發現實際「單顆蛋撻調漲47元→49元、一顆變貴2元，6入禮盒單盒則是247元→257元、一次漲價10元。」
肯德基「超極酥」新蛋撻挨轟！粉絲：狂掉屑還刮嘴巴
Threads網友發文抱怨，吃過新版酥皮蛋撻，但覺得口感大不如前「像在吃什麼廉價麵包」，不只油感偏重，整盒蛋撻的塔皮還出現破碎狀況，讓他怒轟：「是從廚餘桶撿來的嗎？與其在那邊造謠說沒有蛋撻不如把品質顧好比較實在。」
文章一出，吸引其他民眾表示，「今天去買也是，餅皮變得好硬還刮嘴巴，沒有以前就算放涼咬下去也軟軟的」、「酥皮不好吃一直掉屑，口感也沒有原本的好」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，認為新款真實口感「蛋撻皮變得較有存在感、的確片片酥脆」，但拿取中真的很容易碎掉，邊緣幾乎一碰就掉屑。也有網友緩頰，「舊款餅皮吃起來比較酥鬆，酥皮版本口感比較硬脆，看起來也比較薄，但我覺得不影響他的好吃程度」。
肯德基、Threads、Facebook臉書