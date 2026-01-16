我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅15日進行總結會議，台灣對等關稅降至15%且不疊加最惠國待遇，稅率齊平日韓、歐盟，將彼此競爭立足點拉齊，工具機股、汽車股今（16）日應聲走揚，包括協易機、恩德、福裕同步亮燈漲停。台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。有關和美方談判過程，主責談判的行政院副院長鄭麗君今日提及，第一階段，從4月美方課以台灣32%對等關稅，進入第二階段，主要和商務部持續進行供應鏈合作，以及232條款磋商，「台美達成的deal，可以說是很獨特的deal，因為美方半導體232關稅還在發展中，但我們是全球第一個預先取得優惠模式的國家」。鄭麗君會中坦言，台美貿易談判最大挑戰一直是台灣是美國第六大貿易逆差的地位，如今克服困難。當前台灣談判成果反而助不少產業化危機為轉機，例如工具機產業。鄭麗君指出，過去韓與美有FTA零關稅、日本為2.6%、台灣是4%，經歷關稅事件後，如今台日韓反而齊平至相同立足點，稅率調降後台灣國內工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。工具機類股今日股價一片紅通通，協易機、恩德、福裕領頭亮燈漲停，東台、和大、大銀微、上銀、直得也齊步走揚，其中協易機來到漲停價30.5元，並且有超過萬張買單高掛，買盤匯聚不散，今年來累計大漲超過38%。汽車類股也有買單搶進，東陽、和大、堤維西、倉佑、瑞利、耿鼎大漲逾半根漲停，帝寶緊追其後。大億、虎山、吉茂三檔也代表汽車族群亮出三顆漲停紅燈。