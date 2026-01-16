肯德基昨（15）日宣布販售28年的經典原味蛋撻即將停售，引發大量討論與排隊潮。肯德基今（16）日正式說明，將於1月20日推出「原味蛋撻－超極酥」新版本，舊款確定下架，並推出買一送一等優惠方案來刺激買氣。不過，聲明文曝光後，怒火瞬間在社群延燒，不少人紛紛留言怒罵，「賺了流量賠了信任」、「台灣肯德基可以倒一倒了」，揚言抵制不再支持，品牌形象面臨考驗。
肯德基無預警宣布「經典原味蛋撻」停售！真相引爆消費者怒火
肯德基昨日在官方臉書發布聲明，感謝消費者28年來的支持，並宣布陪伴多年的「經典原味蛋撻」即將退出市場，現行版本將於全台門市售完為止。聲明中也預告，相關細節將在16日上午11時透過線上說明會對外公布。
消息一出，立刻引起不少網友關注與質疑，有人發現所謂「停售」其實並非蛋撻消失，而是改版再推出新款，這波行銷操作反而讓眾多消費者感到被誤導，怒轟肯德基刻意製造情緒張力，「到底是誰開始這種討厭的情勒行銷風氣」、「廣告行銷貴在巧思、貼近消費者，同樣的行銷招式一用再用，只讓人覺得你們不用心，戲弄消費者。一昧炒短線，嘩眾取寵，對你們好感度大減，應該不會再去消費了」。
肯德基公布最新聲明！全面推出「超極酥原味蛋撻」 再配買一送一優惠
肯德基今日11時果真在臉書粉專上傳宣傳影片，正式證實將於1月20日推出全新蛋撻「原味蛋撻－超極酥」，同時也宣告販售28年的舊款原味蛋撻正式下架、不再販售。官方介紹，超極酥蛋撻從結構與製作工法全面翻新，包含撻皮比例、空氣層次設計與全程控溫烘烤流程，主打口感更酥、層次更明顯。
配合新品上市，肯德基還同步推出多項限時優惠，包括PK雙饗卡APP會員可享新品「單顆買一送一」（1月20日至2月12日，限兌換一次）；6入禮盒優惠價199元不限次數；使用手機點餐指定套餐，還可「加1元多1顆蛋撻」，自1月20日起適用。
買一送一救不了火！肯德基行銷操作翻車 一票人抵制拒買：可以倒一倒了
肯德基最新聲明瞬間引爆消費者全面怒火，網友紛紛留言痛罵，「昨天去排隊的都跟傻子一樣被你們擺一道」、「這種爛梗玩不膩嗎？還是都用了同一家行銷？爛透了」、「賺了流量賠了信任」、「要用這種垃圾行銷方式完全不會去買」、「你們從此流失我這個老客戶了，反正你們也不差我一個」、「台灣肯德基可以倒一倒了」。
不過，肯德基官方小編仍在貼文下方努力救火，呼籲消費者：「請給我們一次認酥的機會！」並坦言自己也是原味蛋撻的忠實粉絲，「經典值得被保留，全新蛋撻也值得被認酥。」至於行銷操作引發反彈，小編則坦言：「自己都差點嚇哭了！」
