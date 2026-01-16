我是廣告 請繼續往下閱讀

台股加權指數大漲超過600點，最高觸及31,462.94點，成交量超過6000億元；台積電也寫下盤中新高價大漲55元，達到1745元。啟發投顧分析師郭憲政表示，台灣原本面臨32%的關稅壓力，現在降至15%且不疊加，對出口導向的台灣企業而言是大利多，但是大盤高點時，應該把握「水往低處流」的原則，避免追逐已經過度漲價高價股。郭憲政指出，台積電昨日法說會釋放不少利多，包括營收將成長三成，資本支出維持在520億美元的高水準，獲利與營收同步看長等。今日市場反應積極，台積電貢獻超過300點，其他個股也都在拉升。盤面焦點上，台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳皆曾對長期發展下的「電力供應」表示憂慮。郭憲政說，盤面上儲能與重電族群成為當前市場的首要目標，如台達電、光寶科、錸寶等值得投資者留意。記憶體部分，郭憲政說，指標個股南亞科、華邦電股價已經在相對高點，兩者都上漲約5倍，不建議投資者追高。但是記憶體通路商，如品安今達到漲停，但是股價僅66.5元；至上、廣穎等股價也相對低。特別是「展碁國際」是宏碁集團子公司，代理美光、三星、SanDisk產品，並且獲利表現佳，投資人可以「給予關愛眼神」。此外，郭憲政指出，低軌衛星族群如華通、燿華及金寶，雖短線面臨回檔壓力，但長線趨勢依然向上。郭憲政提醒，大盤已經站上超過3萬點高位時，應具備居安思危的意識。目前的投資策略應採取「水往低處流」的邏輯，避免追逐已過度漲升的高價股，轉而佈局低位階、由虧轉盈或本益比低於淨值的個股，透過資金往低基期標的移動，如虧轉盈等廠商中尋求更穩健的投資機會。