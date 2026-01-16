我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國當地時間16日，法院以妨害公務執行等罪名，判處前總統尹錫悅有期徒刑5年。根據《韓聯社》報導，韓國首爾中央地方法院，針對尹錫悅發動緊急戒嚴面臨的系列指控中、有關「涉嫌動用總統警衛處阻止調查機關實施抓捕」的部分宣判，這是尹錫悅因戒嚴面臨的多樁案件中，法院首次進行的宣判，指控他為了謀取私利，將公務人員變成私兵，罪行性質惡劣。分析認為，16日這起宣判，可能影響法院後續對尹錫悅戒嚴風波其他罪名的審理，甚至成為量刑的風向標。尹锡悦目前身陷8起刑事訴訟。尹錫悅於前年12月3日晚間，突然發表全國電視講話，指控在野黨憑國會多數議席優勢，頻頻掣肘施政，因而發動緊急戒嚴，韓國國會連夜召開緊急會議，依法解除戒嚴，隨後更發起尹錫悅彈劾案，後經韓國憲法法院數月審理，於去年4月通過彈劾，尹錫悅因而下台並淪為階下囚。