115學年度大學學測（115學年度學科能力測驗）進入倒數，將於明（17）日起登場，考生將面臨連續三天的大考。但根據富陽軒八卦祖師廟富聖老師表示，倘若民眾來不及祭拜文昌帝君，建議可以在進入考場前，摘下「3片綠葉」放入左邊口袋、撿起「2顆喜歡的石頭」放入右邊口袋，不只能淨化考場、穩定心神，有助於考生在考場發揮實力。
📍學測不怕考差！左右口袋放「2物」考運變強
根據《ETtoday新聞雲》報導，富陽軒八卦祖師廟富聖老師提供一套考運提升的小妙招。富聖老師提到，考生若有多餘的時間，建議可以前往文昌廟拜拜，祭拜過程時應點燃三炷香，向文昌帝君告知自己的農曆生日、地址，以及考試日期與地點等，最重要的是要誠懇且清楚地向神明請求「開智慧、精神好」，並保佑答題順利。
若考生沒有時間可以前往文昌廟祭拜，建議可以在進入考場前，先往右手邊找尋樹木，摘下「三片綠葉」放入左邊口袋，接著看向左前方，再從地上撿起「2顆喜歡的石頭」放入右邊口袋。富聖老師解釋，這招能讓考場磁場轉化，達成天地合氣，葉子與石頭象徵五行齊全，可以提升智慧與專注力、穩定心神，更有助於考生發揮完美的實力。
📍學測當天幸運穿法曝光！穿這色系猜題運翻倍
除了上述方式以外，民俗專家楊鵬淵表示，從玄學與傳統民俗來看，提供一系列提升考運的方法，建議學測時若想讓猜題運提升的，第一天可穿紅色，第二、三則穿土色或黃色，其他還如考場行為、考前居家佈置、平日飲食等，都有機會影響考運。
✏️學測第一天（1月17日）：若想維持考運、實力正常發揮，建議穿著木頭色或綠色；若想要猜中答案多一點，採取黑馬路線的人，請穿著紅色。
✏️學測第二、三天（1月18日、19日）：建議穿紅色系，可以保佑維持考運與正常發揮，若想增加猜中答案的機會，建議改穿著土色、黃色系。
📍學測增加考運法、禁忌一次看！進考場前1動作添好運
◾一、考前兩周可以考慮客廳燈光不滅，維持文昌考運。
◾二、文昌帝君喜愛清潔，建議考前這段時間，請維持桌面整潔。
◾三、若有文昌筆可以放在桌面左上角，筆尖朝外，其他筆收到鉛筆盒內勿雜亂，若沒有文昌筆用藍黑筆替代也可以。
◾四、考前這段時間，考生應避免食用牛肉。
◾五、考前有拜文昌帝君者，准考證有過香火的人，回家可以放在家中正西方，是今年的文昌位。
◾六、拜拜可選擇吃「生的蔬菜」，包括芹菜、蘿蔔、蔥、竹筍和蒜頭等，回家後煮熟後給考生吃可增加考運，但切記不能拜蛋跟烏龍茶。
◾七、古人認為身體的左半邊可吸收陽氣，青龍位也代表學運跟貴人，建議進考場校園跟教室一律身體左半邊、左腳先踏入。
◾八、折桂據說有狀元及第的兆頭，若有考試容易緊張者，當天可折一點桂花葉或桂花枝放在身上。
◾九、若容易失常焦慮者，進考場前可以在手上寫三個人（用手筆劃就好），以及你心目中的第一志願，然後將其吞下，即可安神提運。
資料來源：楊鵬淵
