學測即將在17至19日登場，大考中心表示，依據明（17）日天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，明日所有考試市場的預報均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區 試場均不開放冷氣。同時提醒若使用帽子等保暖，必須配合檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。115學年度學科能力測驗將於115年1月17日（六）至19日（一）舉行。依據交通部中央 氣象署今日對1月17日（六）之天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，明日考試期間內 任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區 試場均不開放冷氣。依交通部中央氣象署天氣預報資訊，1月17日（六）考試當日，各地區原則為多雲時晴， 但亦有部分地區可能有短暫雨，因各地不同，請考生多留意天氣狀況及適時調整衣物， 或攜帶雨具備用。依據考試簡章第43頁拾陸、試場規則之ㄧ、（四）第4點說明，若考生穿戴連帽衣服， 或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型 暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。