▲黃慧頤（左）不僅透過直播公開保劍鋒（右）真面目，更陸續發文曬出當年的交往、結婚證據。（圖／微博＠演員黃慧頤）

▲保劍鋒（左）離婚黃慧頤後，2009年就高調娶回何珈好（右）。（圖／微博＠何珈好）

▲黃慧頤（右）怒罵保劍鋒（左）是道貌岸然的小人，還故意公開兩人交往時，保劍鋒的醜照。（圖／微博＠演員黃慧頤）

▲保劍鋒近年比較知名的角色是《星漢燦爛·月升滄海》中的文帝。（圖／微博＠保劍鋒）

中國50歲男星保劍鋒曾靠瓊瑤劇《又見一簾幽夢》爆紅，如今依舊深耕戲劇圈，但近日卻遭爆出隱婚、劈腿等醜聞，形象翻車。起因是保劍鋒的現任妻子何珈好私訊辱罵他的前妻黃慧頤，黃慧頤這才不甘心，將20年前與保劍鋒隱婚，又因男方出軌而離婚一事鬧上檯面。據說保劍鋒還曾將黃慧頤未拆封的名牌香水送給當時的小三何珈好，種種往事被挖出後，讓保劍鋒被抨擊是負心漢、渣男。黃慧頤日前開直播，將當年為了保劍鋒所吃的苦統統說出來。黃慧頤表示她與保劍鋒交往多年，為了男方，甘心放棄自己在廣東擁有的一切，陪他到上海打拚，住在9坪大的租屋處，還動用自己的人脈幫他談工作，結果卻換來保劍鋒劈腿；黃慧頤本想與他分手，這時保劍鋒卻下跪求婚挽留他，黃慧頤這才心軟，與他在2001年祕密登記結婚。結果婚後保劍鋒靠著她四處求來的資源，開始走紅，態度也變得囂張，甚至把她未開封的名牌香水拿去送給小三，還佯稱是因為打破才拿去丟掉。後來黃慧頤發現保劍鋒的小三疑似就是同劇的何珈好，最終才選擇在2007年默默與他離婚，保劍鋒則轉身大擺宴席娶了何珈好，還對外宣稱何珈好是他的初戀，讓黃慧頤嗤之以鼻。而黃慧頤為何在隱忍多年後，如今又往事重提？那是因為她日前在路上被粉絲巧遇、拍照，由於身材太消瘦，讓不少網友開始猜測黃慧頤是否生活困頓。黃慧頤為了證明自己過得很好，才開直播跟粉絲互動，結果卻被保劍鋒的現任妻子何珈好私訊辱罵，她這才無法隱忍，怒公開當年隱婚、離婚、遭遇劈腿的往事。結果黃慧頤的直播隨後就被檢舉，她14日再度連發數文反擊，「」她更懷疑自己的帳號遭檢舉是保劍鋒夫妻所為，「對此，保劍鋒工作室回應，「」但網友都認為他的這番澄清稿避重就輕，絲毫沒回應關於劈腿、隱婚又再婚的事實，黃慧頤也陸續曬出結婚時的合照及結婚證，讓網友更加同情她當年的遭遇。而保劍鋒近年的作品有熱門古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》，在裡面飾演文帝，其他作品還包含陸劇《山花爛漫時》、《永夜星河》、《獻魚》、《子夜歸》等，雖然都是配角，但他大多接演一些正派角色，因此如今的醜聞爆出後，才會被認為是形象翻車，甚至是晚節不保。