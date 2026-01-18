我是廣告 請繼續往下閱讀

口譯哥趙怡翔轉任國家安全會議副秘書長，期盼將議員交棒給過去前辦公室執行長劉品妡，面臨黨內初選逼近，近來卻傳出趙怡翔以300萬元將換取議員力挺劉品妡，對此趙怡翔罕見動怒，今（18）日聲明表示謠言令人憤怒又難過，絕不接受對其人格污衊，更不會接受對劉品妡的抹黑，任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，將會透過法律途徑來處理。趙怡翔表示，近期因工作屬性的關係，在許多議題上不適合站在最前線，除非有必要，否則盡量不去評論。但這幾天確實在不同的社群出現了一些謠言，令人憤怒又難過。在民進黨地方群組有人轉貼文章，謊稱其前議會辦公室執行長劉品妡，支付巨額的款項，以換取議員讓位與支持。趙怡翔說明，瞭解黨內生態的朋友大概都清楚，地方初選前，各類的造謠或為難免，但該篇文章已經超出合理競爭範圍，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，將會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照。趙怡翔表示，話說得比較重，原因很簡單，自己不會接受對他人格污衊，更不會接受對劉品妡的抹黑。任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。趙怡翔提到，當初劉品妡會加入團隊，是透過民進黨的青年外交培力營認識後，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人。她對公共事務的興趣，對議題的掌握，加上自己的親和力，是邀請她投入的核心。趙怡翔說，在我轉職離開台北市議會後，確實時常會對劉品妡感到歉意，因為自己的工作屬性，以及對黨內初選機制的尊重，導致無法幫助她站台、掃市場或做出其他的表態，讓她無法比照其他新人，必須單打獨鬥。趙怡翔說，如今社群出現來路不明的謠言，無論是屬於認知作戰或是政治鬥爭，都會透過法律途徑來處理，相信這也只會讓優秀的年輕人，更積極投入當前的工作，讓大家可以看見更乾淨、更理想的未來政治。