我是廣告 請繼續往下閱讀

西甲龍頭巴塞隆納的各項賽事11連勝紀錄，在聖塞巴斯提安的大雨中戛然而止。今(19)日西班牙足球甲級聯賽，儘管巴薩全場狂轟濫炸，卻彷彿遭到詛咒般在下半場「5度」擊中門柱或橫梁。最終皇家社會靠著葡萄牙前鋒格德斯(Goncalo Guedes)在被追平後僅1分鐘的「閃電絕殺」，在主場以2：1爆冷擊退巴塞隆納，讓這場雨戰成為本季西甲最戲劇性的戰役之一。這場比賽巴薩的運氣可以說是背到了極點。雖然奧亞薩瓦爾(Mikel Oyarzabal)在第32分鐘接獲格德斯(Guedes)妙傳，以一記精彩凌空抽射為皇家社會先馳得點，但巴薩並非沒有反擊機會。下半場巴薩展現強大壓制力，無奈皇家社會門將雷米洛(Alex Remiro)表現如有神助，加上門柱「幫忙」。奧爾莫(Dani Olmo)兩次射門中柱、萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)的近距離頭槌被撥到門柱上，全隊在下半場竟合計5次擊中門框，讓場邊的主帥弗里克(Hansi Flick)看得目瞪口呆。第70分鐘，巴薩終於打破僵局。替補上陣僅5分鐘的英格蘭球星拉什福德(Marcus Rashford)展現身價，接獲亞馬爾(Lamine Yamal)的精準傳中，在門前頭槌破網，將比數扳成1：1平手。不過，巴薩的慶祝僅維持了60秒。第71分鐘，皇家社會發動快速反擊，索萊爾(Soler)左路傳中送到後點，無人看管的格德斯不等球落地直接起腳，轟出一記石破天驚的凌空抽射破網，幫助皇家社會以2：1要回領先。事實上，巴薩上半場第7分鐘曾由洛佩茲(Fermin Lopez)率先進球，但VAR認定隊友庫博(Takefusa Kubo)在進攻過程中遭犯規在先，進球無效；上半場補時階段亞馬爾疑似在禁區被絆倒，VAR也判定越位在先，讓巴薩錯失點球機會。儘管索萊爾在第88分鐘因對佩德里(Pedri)的粗野犯規領紅牌退場，巴薩在多打一人的情況下仍無法攻破大門。甚至在傷停補時階段，拉什福德的角球直接旋向球門，卻又再一次擊中近柱彈出，為這場「打鐵之夜」畫下句點。賽後巴薩隊長德容(Frenkie de Jong)無奈表示：「我認為我們配得上勝利，我們創造了大量機會。但足球就是這樣，你必須把握機會。我們踢得很好，但對方門將雷米洛表現太神了。」輸球後，巴塞隆納仍以49分暫居西甲榜首，但領先第2名皇家馬德里的優勢僅剩1分，爭冠懸念再度升溫。