115年學測各個科目中，社群網路討論度最高的莫過於國文寫作（國寫）題目。今年作文題目不僅貼近生活，更引發了大量考生的情感共鳴，從Netflix韓劇《愛的迫降》探討「無臉」，到台灣繪本作家幾米畫作命題「隔在我們之間的種種」，讓不少考生分享自己「寫到哭」，甚至抒發「與父母爭執的經歷」，將試卷當作情緒的出口，大讚今年題目比往年的「我有一個冰箱還是鯨魚」好發揮太多。
115學測作文題目！作文兩大命題熱議
今年的國寫分為兩大題，皆強調「同理心」與「換位思考」。第一題「無臉」，取材自韓劇《愛的迫降》，描述女主角尹世理受困北韓時，因與農家小豬「對望」，產生共情而拒絕食用小豬，卻能吃下魚肉，驗證我們容易偏心「有臉的動物」，進而探討「無臉」看法與省思。
考生寫到哭！幾米畫作命題「隔在我們之間的種種」
第二題「隔在我們之間的種種」，透過台灣繪本作家幾米的作品《超級沒用的大人》與《但願有一天你會懂》為引導，請考生以「隔在我們之間的種種」為題，探討人際間「想說卻說不出口」的糾結情感。
許多考生分享，自己抒發「與父母爭執的經歷」，將試卷當作情緒的出口，當抱怨文成為投入寫作的主軸，算是相當好發揮。
還有學生在Threads上感性坦言：「我事先哽咽，考完在考場外哭了」、「這個題目好溫柔，找到了一種最溫柔的解釋」。普遍認為這種「換位思考」的命題方式，不僅能測試語文表達，更引導學生處理成長過程中的衝突與隔閡。
有考生直言，「這個題目好欸，好發揮又可以讓大家知道現代的高中生在想什麼」，認為相較於過去較為抽象的題目、大讚今年題目比往年的「我有一個冰箱還是鯨魚」好發揮太多。
115年大學學測考科題目、參考答案一覽（不斷更新）
📍Day 1｜數學A：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜自然：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜英文：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜國綜：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜國寫：試題卷點此
115學測考程與成績查詢重要資訊！
根據大考中心簡章，本次學測考程如下：
📍1月17日（周六）學測考科：數學 A、自然（已考完）。
📍1月18日（周日）學測考科：英文、國綜、國寫（已考完）。
📍1月19日（周一）：09:20-11:00 數學B、12:50-14:40 社會。115學測考場查詢（🔎點此查詢）
資料來源：Netflix、幾米、Threads
資料來源：Netflix、幾米、Threads