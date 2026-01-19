金州勇士隊（Golden State Warriors）正處於交易截止日前（2月6日）的風暴中心。隨著五年級前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）自去年12月7日以來僅出賽9分鐘，且在具備交易資格首日便正式提出轉隊申請，勇士球團目前已到了必須扣下交易板機的時刻。然而，如何處理這位曾經的頭號交易籌碼並換回即戰力，成為總經理鄧利維（Mike Dunleavy）最棘手的難題。勇士隊媒《Blue Man Hoop》近期在報導中指出，狗急跳牆的密爾瓦基公鹿可能是庫明加最理想的交易下家，有望換回目前三分能力第一的四號位波提斯（Bobby Portis）

庫明加交易　勇士盼拿回第三得分點

勇士隊目前的交易首要目標，是尋找一名能與柯瑞（Stephen Curry）及巴特勒（Jimmy Butler）互補的第三得分點。儘管球團一直對布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）的小波特（Michael Porter Jr.）展現高度興趣，但據悉籃網對庫明加並無太大興趣，導致這筆涉及高額薪資的交易進度停滯不前。

在庫明加身價因上場時間銳減而下滑的當下，勇士必須尋找一個既急需天賦，又願意送出優質球員的隊伍。根據《CBS Sports》與隊媒分析，目前處於動盪中的密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks），極可能成為勇士的最佳交易對象。

▲在庫明加身價因上場時間銳減而下滑的當下，勇士必須尋找一個既急需天賦，又願意送出優質球員的隊伍。（圖／美聯社／達志影像）
公鹿隊的絕望：為留住字母哥恐豪賭庫明加

公鹿隊目前戰績為17勝24負，僅排在東區第11名，季後賽前景堪憂。這讓當家球星「字母哥」阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）離隊的傳聞不脛而走。為了安撫這位兩屆 MVP，公鹿管理層正處於極度「絕望」的狀態，並與市場上幾乎所有球星傳出緋聞。

雖然庫明加尚未達到球星等級，但他展現出的潛力足以讓公鹿視為一場值得的豪賭，甚至可能成為說服字母哥留下的臨時籌碼。對於勇士而言，公鹿陣中正好有一位非常契合戰術體系的球員：資深前鋒波提斯（Bobby Portis）

波提斯是空間型內線的完美人選？

現年30歲、進入聯盟第11年的波提斯，本季場均貢獻13分、6.5籃板，最驚人的是他以極高的出手產量繳出47.6%的三分命中率，位居全聯盟第一。雖然波提斯不具備頂級自主得分能力，但他能拉開空間的特性與紮實的防守，能完美填補勇士前線的深度缺口。

勇士隊過去就曾對波提斯表達過高度興趣。如果追求小波特的計畫持續受阻，而公鹿又急於做出改變，這項涉及庫明加與波提斯的交易，或許將成為勇士在截止日前重整軍備的最佳選擇。

▲Bobby Portis關鍵補籃得手。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年30歲、進入聯盟第11年的波提斯，本季場均貢獻13分、6.5籃板。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Blue Man Hoop

