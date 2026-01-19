中央氣象署預報員曾昭誠表示，今（19）日晚上「強烈大陸冷氣團」抵達台灣，將一路影響到周五（1月23日），桃園以北、東半部要注意較大雨勢，體感濕冷，周三至周五的深夜清晨是最冷時段，空曠地區、近山區要注意8至10度低溫。
今天天氣：3地區防大雨 入夜冷氣團來襲
1月19日今天天氣，氣象署指出，東北季風增強，北部、東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，中南部多雲到晴，入夜後雨勢再擴大，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有廣泛持續的降雨，並有局部大雨發生的機率。
溫度方面，各地早晚仍較涼，低溫15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東25至28度，入夜後強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請多添加衣物。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：強烈大陸冷氣團續攻 北台灣更加濕冷
1月20日明天的天氣，氣象署說明，強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其它地區早晚冷；基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有雨，且有局部大雨發生的機率，新竹以北有短暫雨，苗栗、花東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
一周天氣：冷氣團挾雨彈 周末才放晴回暖
氣象署提及，周三基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有局部較大雨勢，桃園以北有短暫雨，花蓮有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
周四、周五水氣稍微減少，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區轉為短暫雨，花東地區、恆春半島局部短暫雨，桃園以北、竹苗、中部山區零星短暫雨；強烈大陸冷氣團預估下周末減弱，氣溫才會逐漸回升。
資料來源：中央氣象署、環境部
