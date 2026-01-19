我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八村壘效力湖人至今超過3年半，表現相當稱職，但由於球隊過去2年都倒在首輪，也讓湖人起心動念作出調整，其身上1800萬美元的到期合約，成為相當誘人的薪資包。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人補強側翼陣容刻不容緩，但傳出想補強勇士庫明加（Jonathan Kuminga）難度卻太高。專門報導湖人的媒體《LAKE SHOW LIFE》專欄作家歐格丹（Maxwell Ogden），昨日就建議湖人可以跟沙加緬度國王談交易，還規劃出一份完整交易包裹，《LAKE SHOW LIFE》首先提到，由於湖人想換得庫明加，幾乎得透過三分交易完成，難度相當高，而湖人急需加強側翼的防守和外線火力，國王則需要提升輪替陣容，以及擺脫蒙克包含本季總額達6000萬美元的大約，因此雙方存在交易動機。在這筆交易中，湖人將從國王隊獲得近年頗受好評的3D後衛艾利斯，以及老將蒙克，國王則是得到八村壘、柯奈特，前者為到期合約，後者還在跑新秀合約，未來2年、總額僅1000萬，還是球隊選擇權，同時為了配合交易薪資對等，國王還會送出1張2029年首輪籤。國王可能對這筆交易持開放態度的主要原因，莫過於擺脫蒙克包含本季，剩餘6000萬美元的大約，蒙克與國王重整陣容的時間軸已明顯對不上，但由於薪資過高，難以清出空間，若是可以跟湖人洽談交易，將顯著提升球隊的財務自由度。透過用蒙克交換八村壘，國王不僅可以擺脫未來2年的薪資壓力，還能獲得一份即將到期的合約，從而減輕今夏財務負擔。此外，八村壘也並非是負資產。他是國王急需的身材高大、運動能力出色的前鋒，能夠提升球隊輪替陣容，且球風一定程度上也與莫瑞（Keegan Murray）互補，可以同時上場出戰。《LAKE SHOW LIFE》直言，艾利斯是國王陣中少數高價值的球員，失去他固然讓人惋惜，但得以送走蒙克的薪資空間，就是最大誘因。接手蒙克的合約無疑是一項艱鉅的任務，尤其是在湖人即將騰出大量薪資空間的情況下。然而，蒙克2021-22年就曾為湖人效力，該年各項數據皆打出生涯代表作，證明在大城市、持球大核詹姆斯（LeBron James）手下打球，依舊有出色發揮，其無球跑位、投射的價值，對於湖人而言也有幫助。更重要的是，湖人可以用艾利斯，補上球隊缺乏第一線防守者的缺陷。湖人本季防守效率低落至全聯盟第26，第一線防守者（POA）為不及格的里夫斯、唐西奇（Luka Doncic）就是最大原因，艾利斯正是湖人最需要的球員。艾利斯是一位運動能力出色的側翼防守者，不僅具備防守多個位置的價值，更被稱作有能力用防守改變戰局。此外，他生涯三分球命中率高達41.5%，合理認為能夠在唐西奇身旁打球。最後，在於這枚2029年首輪選秀權，目前湖人只能交易2031年或2032年的首輪選秀權其一，但如果這筆交易最終達成，湖人便可以解放多枚首輪籤交易權，為後續重整陣容添增更多靈活性。