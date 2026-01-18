我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人替補後衛文森（左）持有1150萬美元到期合約，成為球團想尋求交易的主要薪資包。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）本季遭到球隊冷凍，傳出湖人有意透過交易網羅這位年輕側翼，盼能輔佐詹皇（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）衝擊季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人近13場苦吞8敗，戰績滑落到西區第6，傳出有意向金州勇士交易來前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。美國《Yahoo Sport》記者歐康納（Kevin O’Connor）日前則透露，湖人內部正在評估以2位持有溢價合約的主力，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與替補後衛文森（Gabe Vincent）為首的交易包裹，目標換來先發級3D側翼，但此包裹卻難換到庫明加。湖人受制於傷兵困擾，加上欠缺合格外線、同時具備防守的3D型側翼，因而評估一起打包范德比爾特與文森，換來即戰力前鋒。文森本季為1150萬到期合約，范德比爾特不含本季，則有剩餘2年、約2300萬美元合約，其中最後一年為球員選項。兩人本季受到傷勢困擾，表現有所下滑，上戰湖人以117：135慘敗給黃蜂比賽中，范德比爾特、文森兩人替補合計上場30分鐘，僅有6分、6籃板貢獻。若以范德比爾特與文森為首，搭配價值同樣破千萬的2032年首輪籤，湖人將可以湊出約3300萬美元的交易包裹，但卻難換到交易市場2大熱門鋒線標的，勇士庫明加與籃網小波特（Michael Porter Jr.）。主因原因在於勇士仍在柯瑞（Stephen Curry）時代下最後奪冠路上努力，收近2張破千萬的合約並無太多吸引力，小波特方面，本季薪資高達3800萬，下季還有4000萬保障合約，恐會卡死湖人今夏操作空間。因而湖人也考慮另一套方案，就是將這張2032年首輪籤，變換為更多張未來首輪籤，藉此向勇士換來庫明加，讓其後續可以提供給籃網最需要的選秀籤，交易來小波特加入。湖人近13場輸掉8場，目前戰績24勝15敗排名西區第6，但距離第8的勇士僅剩下2.5場勝差，隨時有可能跌到附加賽區間，因而球團在2月5日交易截止日前，勢必會啟動交易，換取更多即戰力加入，在可能是雙核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）合作的最後一季全力衝冠。