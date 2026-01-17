隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，全聯盟高層已進入瘋狂撥打電話的衝刺期。根據《ESPN》記者Tim Bontemps與Brian Windhorst最新分析，除了已完成交易的崔楊（Trae Young）外，目前幾乎所有球員都已進入可交易狀態。在接下來的20天內，10支球隊的決策將決定本賽季乃至未來的聯盟版圖，其中包括了手握4支首輪選秀權以及庫明加（Jonathan Kuminga）合約、準備補強的金州勇士，以及還不確定未來方向的洛杉磯湖人。
買家陣營：爭冠拼圖最後補強
🏀1. 密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）
公鹿隊是高層眼中最可能的大玩家。即便球隊表現起伏，但公鹿仍擁有一個首輪籤，且距離奢侈稅門檻還有1400萬美元空間。總管霍斯特（Jon Horst）正積極尋找任何能支援字母哥（Giannis Antetokounmpo）的戰力，公鹿絕對傾向「買入」而非送走當家球星。
🏀2. 金州勇士（Golden State Warriors）
庫明加（Jonathan Kuminga）的去留是核心焦點。勇士目前僅低於第二層硬上限26.4萬美元，這讓交易變得複雜，因為他們無法在交易中帶回任何額外薪資。不過，勇士手中握有4個首輪籤，為了把握柯瑞（Stephen Curry）最後的爭冠窗口，勇士極可能採取侵略性動作。
🏀3. 多倫多暴龍（Toronto Raptors）
暴龍隊展現了強烈的急迫性。消息指稱他們正在評估巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley）的市場價值，並對戴維斯（Anthony Davis）與莫蘭特（Ja Morant）展現興趣。暴龍擁有未來7年的所有選秀權，這讓他們在追求球星時具備充足籌碼。
🏀4. 明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）
灰狼正尋求控球後衛的支援，以分擔愛德華茲（Anthony Edwards）的組織壓力。儘管目前進攻排名聯盟第6，但灰狼希望在增加控衛天賦的同時減輕薪資壓力（目前奢侈稅高達2400萬美元），但在缺乏可交易首輪籤的情況下，可能涉及輪替球員的變動。
賣家陣營：重整資產、削減薪資
🏀5. 達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）
關於戴維斯（Anthony Davis）的交易流言不斷，但部分高層認為獨行俠更可能等到夏天再行動。獨行俠目前正面臨2026-27賽季高達4億美元的薪資與稅金壓力，球團正考慮透過各種方式削減未來開支，以圍繞弗拉格（Cooper Flagg）與厄文（Kyrie Irving）重新布局。
🏀6. 曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）
灰熊正試探莫蘭特（Ja Morant）的交易市場，但市場反應平平。邁阿密熱火已明確表示對2027-28賽季前的長約不感興趣，目前僅有公鹿被視為可能的潛在下家。莫蘭特剩餘2年8000萬美元的合約與出勤率，讓其交易價值受限。
🏀7. 布魯克林籃網（Brooklyn Nets）
籃網隊手握最熱門的籌碼——小波特（Michael Porter Jr.）。儘管他本季表現出色，但其背傷史與高達4000萬美元的年薪讓交易具挑戰性。此外，籃網擁有聯盟最多的1500萬美元薪資空間，準備透過幫其他球隊吸收合約來換取更多選秀權。
猶豫陣營：方向未明
🏀8. 亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）
在送走崔楊（Trae Young）後，老鷹擁有4200萬美元的到期合約與1300萬美元的交易特例。雖然老鷹被連結到戴維斯的交易，但球團非常看重現有的年輕核心，並期待在6月選秀會上利用與鵜鶘或公鹿的選秀互換權獲得高順位新秀。
🏀9. 洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）
湖人面臨雙線作戰的困境。他們一方面想最大化詹姆斯（LeBron James）的生涯末年，另一方面又想在未來圍繞唐西奇（Luka Doncic）重組戰力。若等到7月，湖人將擁有3個首輪籤與更大的薪資彈性。目前湖人傾向尋找廉價的側翼與禁區保護，但必須確保該球員未來能與東契奇搭配。
🏀10. 波士頓塞爾提克（Boston Celtics）
原本被預期要削減奢侈稅以等待塔圖姆（Jayson Tatum）復出的綠衫軍，意外打出東區第2的戰績。現在總管史蒂芬斯（Brad Stevens）面臨抉擇：是繼續節省開支，還是利用西蒙斯（Anfernee Simons）的2700萬美元到期合約換回長期戰力？一般認為綠衫軍仍會進行小規模的戰力補險。
消息來源：ESPN
🏀3. 多倫多暴龍（Toronto Raptors）

暴龍隊展現了強烈的急迫性。消息指稱他們正在評估巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley）的市場價值，並對戴維斯（Anthony Davis）與莫蘭特（Ja Morant）展現興趣。暴龍擁有未來7年的所有選秀權,這讓他們在追求球星時具備充足籌碼。
🏀9. 洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）

湖人面臨雙線作戰的困境。他們一方面想最大化詹姆斯（LeBron James）的生涯末年，另一方面又想在未來圍繞唐西奇（Luka Doncic）重組戰力。若等到7月，湖人將擁有3個首輪籤與更大的薪資彈性。目前湖人傾向尋找廉價的側翼與禁區保護，但必須確保該球員未來能與東契奇搭配。
