丹佛金塊隊的超級巨星約基奇（Nikola Jokic）今日寫下了籃球生涯中最「美味」的一章。這位過去曾多次開玩笑表示要以「拒吃」來抗議當年選秀會被忽視的MVP，終於在昨日被拍到大口咬下Taco Bell的招牌捲餅（Quesarito）。這一刻不僅代表著跨越12年的宿怨和解，更象徵著這位塞爾維亞中鋒從一名二輪秀成長為籃球傳奇的圓滿歷程。2014年NBA選秀會上，當金塊隊在第41順位選中約基奇時，轉播電視台ESPN正好在播放一則介紹新款捲餅的Taco Bell廣告。這讓約基奇的選秀時刻僅以跑馬燈方式帶過，成為球迷口中長達10年的笑談。多年來，約基奇始終保持幽默感，甚至曾戲稱自己「這輩子絕對不吃這家捲餅」作為抗議。然而，在今日由《Legion Hoops》釋出的影片中，這位三屆例行賽MVP被捕捉到正咬著剛回歸菜單的捲餅。影片中的約基奇僅僅聳了聳肩，便淡定地繼續享用美食，這種「這就是我」的率性態度再次讓全美球迷瘋狂。除了與捲餅的和解，金塊隊球迷最關心的仍是約基奇的傷勢。他目前正從膝蓋過度伸展（Hyperextended Knee）的傷勢中康復。儘管最初外界擔心傷勢嚴重，但最新消息顯示恢復進度良好。值得注意的是，在約基奇缺陣期間，金塊隊打出了6勝3負的優異戰績。過去被認為「沒有約基奇就不會贏球」的標籤，在本季因莫瑞（Jamal Murray）的領軍、積極的休賽季補強，以及新星華森（Peyton Watson）的強勢崛起而逐漸撕下，展現出衛冕軍深厚的板凳深度。從一個在選秀廣告中被忽視的二輪秀，到如今手握1座總決賽 MVP、3座例行賽 MVP、5次年度第一隊以及累積180次大三元的準名人堂成員，約基奇已正式躋身史上前8大禁區長人行列。這份捲餅不僅僅是食物，更是他從選秀冷門到統治聯盟的最佳歷史見證。